Video: así vivió Contardi, expareja de Julieta Prandi, la condena a 19 años de prisión por abuso

Este miércoles, el Tribunal N° 2 de Campana condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi por los abusos que denunció su expareja Julieta Prandi durante años de relación. Los abogados de la conductora y modelo habían pedido una condena ejemplar de 50 años de prisión para el acusado y la fiscalía, que dio por confirmados los delitos, había solicitado una pena menor de 20 años. Además, dispuso su detención inmediata y alojamiento en Unidad N° 41 de Campana por el Servicio Penitenciario.

"El Tribunal en lo Criminal N° 2 Zárate-Campana resuelve condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos desde el 28 de junio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018", confirmaron.

En la sala de audiencias, Contardi estuvo presente durante la lectura y no mostró ninguna expresión al momento de la lectura. Ni siquiera movió de su asiento hasta que finalizó el conocimiento del fallo. "Cuando se lo acusaba de todos estos hechos tampoco se le movió un pelo", denunció Burlando.

Al mismo tiempo, del lado de la querella, familiares y amigos de Julieta se abrazaron emocionados por haber alcanzado justicia luego de años de maltratos, abusos y calvario. La conductora, por su parte, no estuvo presente debido a que se demoró en la ruta.

"Se topó con la noticia de manera tardía. Es un impacto emocional muy fuerte, viene luchando hace muchos años", dijo su abogado Fernando Burlando, quien además comentó que se descompensó al encontrarse con sus seres queridos. Además confirmó que Prandi seguirá con protección por miedo a un "ataque de terceros".

Instantáneamente, Contardi salió del Tribunal por la parte trasera: en un auto bordó, encapuchado y esposado, acompañado por efectivos del Servicio Penitenciario. Según fuentes del caso a las que consultó El Destape, estará alojado cumpliendo su condena en la Unidad N° 41 de Campana.

"Creo que 19 años es una condena ejemplar, sí. Está bien. ¿Podría ser más? Sí, podría ser más, podría ser de por vida. Son 19 años, casi el infierno que yo viví que fueron 20 años. Lo importante es que lo hayan detenido y esté preso", dijo Prandi al salir de los Tribunales ante la prensa. Y sentenció con firmeza: "No somos ninguna cosa, no les pertenecemos. Un papel no te obliga a tener relaciones con una persona. No es no, casada o no casada".