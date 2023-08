Lomas de Zamora: la defensa del médico acusado de abuso sexual contra sus hijos pidió absolución

Mientras tanto el fiscal, a quien acusan de revictimizar a la víctima, retiró los cargos y la querella insiste con la acusación. El próximo viernes podría finalizar el juicio.

El abogado defensor del médico obstetra y ginecólogo -identificado por las siglas de su nombre como PG-, acusado de abuso sexual agravado contra dos de sus hijos, pidió la absolución del imputado en su alegato final al presentarse en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de Lomas de Zamora. Por su parte, la parte damnificada ratificó las acusaciones en base a las pruebas existentes. El hombre fue denunciado en 2019 y el 8 de febrero pasado, la Sala 3ra. de la Cámara de Apelación y Garantía del Departamento Judicial de Lomas le concedió la excarcelación a la espera del juicio.

Según informó la abogada Florencia Piermarini, en diálogo con Agencia Télam​​​​, este viernes alegó la defensa, a cargo de Gonzalo Álvarez Casado, y concluyó así la etapa de alegatos de todas las partes implicadas. "El fiscal retiró la acusación porque entiende que hay una 'duda' que beneficia al imputado, la defensa pidió la absolución y dijo que 'se demostró la inocencia' y que 'quien debe ser investigada es Andrea Vázquez', madre de las dos víctimas", detalló la querellante luego de la audiencia que duró hasta pasado el mediodía en los tribunales del municipio.

Por su parte, tanto Piermarini como la abogada Verónica Heredia sostuvieron la acusación en los alegatos del último 17 de agosto. "El hecho de abuso denunciado por uno de los chicos existió, hay pruebas, tanto pericias físicas y psicológicas que avalan las lesiones y los dichos de la víctima", subrayó. Además, la letrada manifestó sobre la apelación de Álvarez Casado: "El alegato de la defensa ha sido acusar por instigación a Andrea Vázquez, quien ni siquiera es la denunciante y que no ha podido defenderse porque ella no ha formado parte de este proceso", explicó. Vázquez, por su parte, dijo al mismo medio que no se presentó a los alegatos porque durante todo el proceso se sintió atacada, especialmente por el fiscal ya que "atacó a testigos, testigos y especialistas". Mientras que remarcó: "No tenía sentido escuchar mentiras y más mentiras porque ¿qué podemos escuchar de quien defiende a un criminal que comete semejante delito?".

Las mentiras a las cuales se refiere la parte damnificada ocurrieron el pasado jueves 17 de agosto, cuando el fiscal Jorge Bettini Sansoni retiró la acusación contra el imputado, mientras las víctimas la mantuvieron a través de sus abogadas. Según explicó Piermarini, el fiscal se basó en criterios como falsa denuncia, relato inducido, y en el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), "habitual en las defensas de los acusados en este tipo de delitos".

La madre de los niños aseguró que el proceso judicial "fue muy revictimizante" para todos ellos por varias razones. En esa línea, enumeró: la actitud del fiscal, "quien me acusó de padecer una patología que me hace ser capaz de hacer una falsa denuncia" desacreditando así las pruebas existentes y además, por haber llevado a dicho juicio al mismo fiscal que fue recusado en tres oportunidades; y que el TOC dijo tener un "criterio amplio" pero permitieron "una lapidación pública y una revictimización innecesaria" demonizando a los damnificados.



Se espera que el próximo viernes continúe el proceso. Las partes están citadas, en el mismo tribunal, a las 9 hs para efectuar las réplicas y dúplicas que surjan después de los alegatos y luego, se dirán las palabras finales. "Si todo eso sucede el viernes, restaría que dicten sentencia. No tenemos certeza de cuándo sucedería porque todavía el tribunal no lo adelantó", concluyó la abogada querellante.