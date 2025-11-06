Corrientes: condenan a 15 años a un hombre por abusar de su ex pareja y su hija menor

Un tribunal de la provincia de Corrientes condenó a un hombre a 15 años de prisión tras hallarlo culpable de abuso sexual contra su ex pareja y su hija menor de edad. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Penal N°1 en un juicio realizado en la localidad de Saladas.

Según la investigación judicial, el acusado aprovechó la convivencia con ambas víctimas para cometer los ataques. Los hechos ocurrieron en el contexto de una relación familiar y fueron considerados por la Justicia como dos delitos distintos: abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con una menor, y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la madre.

El fallo determinó que la pena deberá cumplirse de forma efectiva, aunque por el momento el condenado continuará bajo arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme. Las autoridades judiciales explicaron que la decisión se tomó en función del marco legal vigente, mientras se aguarda la confirmación definitiva del fallo condenatorio.

Los fundamentos del fallo se conocerán el 10 de noviembre

La audiencia de lectura de fundamentos fue programada para el próximo 10 de noviembre a las 12:30. En esa instancia, se detallarán los argumentos jurídicos que sostienen la condena y se notificará oficialmente a las víctimas, al Registro Nacional de Reincidencia y al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.

Durante el debate oral, el Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal de Saladas, Osvaldo Leonardo Ojeda, mientras que la Asesora de Menores, Gladis Aguirre, participó en resguardo de la víctima menor de edad. En tanto, la defensa del acusado fue ejercida por los abogados Jorge Alejandro Colicceli y Gustavo Javier Lugo Ramírez, quienes adelantaron que evaluarán los pasos a seguir una vez que se conozcan los fundamentos completos del fallo.

Condena paralela a un ex policía por múltiples abusos

En paralelo, otro caso de abuso sexual sacudió a la provincia de Córdoba. Un ex subinspector de la Policía, identificado como Daniel Heredia Nas, fue sentenciado a 12 años de prisión tras ser encontrado culpable de abusar de cinco mujeres detenidas en la alcaidía de la Departamental Río Cuarto.

Durante el juicio, las víctimas relataron los ataques sufridos, que incluyeron amenazas y promesas de beneficios a cambio de someterse. Algunas de ellas se encontraban embarazadas al momento de los hechos. La investigación —a cargo del fiscal Javier Di Santo— reunió pruebas forenses, grabaciones de cámaras de seguridad y registros internos que permitieron comprobar la responsabilidad del acusado.

El tribunal, encabezado por el juez Pablo Bianchi, además de imponer la pena de prisión efectiva, dispuso la inhabilitación perpetua de Heredia Nas para ocupar cargos públicos, dada la gravedad de los delitos y su condición de funcionario al momento de los abusos.