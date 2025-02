Revocaron la domiciliaria de Lautaro Teruel y ordenan el inmediato regreso al penal

En un nuevo revés judicial contra Lautaro Teruel, el Juez de Ejecución Penal en feria revocó la prisión domiciliaria a la que había accedido por una uña encarnada y ordenó que inmediatamente sea trasladado a la Unidad Carcelaria N°1 de la capital salteña. Además, cuestionó la medida otorgada y pidió que se informe cual es el tratamiento que lleva adelante y si existe algún tipo de turno médico programado al que deba ser trasladado, ya que esa medida siempre estuvo habilitada por la Justicia. Dicha disposición debe cubrirse con un aviso con antelación suficiente y en el caso de salir del penal para ver a un médico, se deben presentar luego los certificados. En otro punto del escrito, el juez Martín Martínez solicitó que se detalle e indique la medicación que debe recibir y que sea llevada junto al preso al penal para ser suministrada.

El 15 de enero pasado, el juez salteño Rodolfo Quintero había determinado que Teruel tuviera arresto domiciliario porque tenía una uña encarnada y un médico particular sugirió “evitar condiciones de hacinamiento que incrementen el riesgo de sobreinfección”. En ese sentido, consideraron que el lugar donde cumplía la pena no era adecuado para el tratamiento y sin lograr que la junta médica que analice la situación, lo mandaron a su casa sin custodia ni tobillera y sólo con el pedido judicial de que no saliera del lugar, excepto por cuestiones médicas ni se comunique con las víctimas.

Ahora, el magistrado Martínez consideró la existencia de una junta médica conjunta que evaluó la situación y por eso ordenó que Lautaro Teruel vuelva a la prisión y sea alojado en el pabellón de sanidad o en el pabellón que el director del penal resuelva que tiene las mejores características para tratar la afección.

Lautaro Teruel, hijo del músico de Los Nocheros, fue condenado a 12 años de prisión en 2021 por el delito de doble abuso sexual agravado. En uno de los casos la víctima era una menor de 13 años a la que engañó y luego abusó sexualmente, mientras que en el otro caso la víctima era una joven mayor de edad. En este último caso, también estuvieron imputados dos amigos de Teruel que luego fueron absueltos por el beneficio de la duda.

La infección en uno de los dedos del pie izquierdo fue la excusa que utilizó desde que pasó siete meses en la cárcel y durante dos veranos consecutivos, 2023 y 2024, pidió la prisión domiciliaria extraordinaria por ese motivo. Además, en paralelo, sus abogados presentaron un pedido para que esa domiciliaria sea permanente.

En el primero de los pedidos, durante el año 2023, el juez Martín Pérez le dio domiciliaria con pulsera electrónica pero pocas semanas después tras las críticas y cuestionamientos, el mismo magistrado revocó la medida porque una junta médica cuestionó lo dicho por otros colegas y dictaminó que podía seguir el tratamiento tras las rejas. Por entonces, Lautaro Teruel había sido trasladado a una clínica y aunque intentaron que siguiera internado, tuvo que volver a prisión.

Esa misma situación, con otro juez pero con la misma excusa, ocurrió este verano y en plena feria judicial, aunque los días de prisión domiciliaria fueron más que el verano anterior. Ni bien le otorgaron el beneficio, fue el fiscal Gustavo Torres Rubelt quien criticó la domiciliaria y aseguró que “no se presentaron pruebas suficientes para demostrar que el tratamiento médico necesario para Teruel no pudiera ser brindado dentro de la prisión”. Con ese argumento había pedido que se revoque esa situación, algo que finalmente dictaminó el tribunal horas atrás.