"Que todos entendamos la historia": así son las visitas guiadas de Abuelas de Plaza de Mayo

Rumbo al aniversario N°48 de Abuelas de Plaza de Mayo, El Destape se suma a la campaña #SoyDeAbuelas para visibilizar la importancia de su trabajo. Una de las actividades principales de la fundación son las visitas guiadas, las cuales se llevan a cabo en la Casa por la Identidad. Estas tienen el objetivo de reflejar la historia de lucha que las abuelas han realizado por décadas.

El lugar en el que se realizan estas visitas guiadas gratuitas es en la Casa por la Identidad del Espacio para la Memoria (ex ESMA). Todos los lunes y jueves a las 11 y 16 hs, en la calle Av Libertador 8151, CABA.

"A través de diversas muestras gráficas, la Casa recorre el camino de lucha emprendido por las Abuelas en estos 47 años: los inicios en dictadura y la búsqueda de sus hijos/as y nietos/as; su trabajo con artistas, científicos, juristas, deportistas y profesionales de distintas disciplinas; las restituciones y la búsqueda de justicia, entre otros hitos", reza el sector de visitas guiadas en su pagina web. En el cual, también se señala: "Este se consolida como un espacio clave para la transmisión de derechos humanos en general y del derecho a la identidad en particular, para todas las generaciones".

Juan Pablo Moyano, nieto restituido y actual miembro de la comisión directiva de Abuelas, es el encargado de realizar estas visitas.

"El propósito de este lugar es que todos juntos entendamos la historia de las Abuelas, por que son tan importantes". Remarca Pablo.

Moyano, a su vez, señala: "A medida que las Abuelas fueron teniendo un problema fueron creando herramientas para solucionarlo y esas herramientas luego quedaron para uso de la humanidad. La historia de las Abuelas es un pedazo de la historia de nuestro país".

"Pueden venir colegios primarios y secundarios, grupos universitarios, agrupaciones sindicales, cualquier grupo de personas que quiera venir y participar de las visitas, nosotros se las damos", destaca Pablo.

Nos encontramos en camino a un nuevo aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo, por lo que es importante recordar que la lucha por la identidad continúa. Por ello la alianza entre El Destape y Abuelas de Plaza de Mayo busca amplificar el mensaje y fortalecer los canales para que más personas se animen a dar el primer paso.

Es fundamental recordar que podes colaborar con las Abuelas de Plaza de Mayo para que la lucha por la identidad continúe haciendo click aquí.