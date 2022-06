El pañuelo verde argentino llegó a Wikipedia de EE.UU tras el fallo antiderechos

Las activistas feministas estadounidenses se apropiaron del pañuelo verde, que nació en un Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina, como ensignia de lucha contra la decisión de la Corte Suprema contra el aborto legal.

El pañuelo verde se convirtió en un símbolo de lucha por la legalización del aborto y los derechos de las mujeres y personas gestantes que, en principio, comenzó en la Argentina y luego fue adoptado como ensignia en gran parte del mundo. Ahora, Estados Unidos se enfrenta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que revocó la histórica sentencia de 1973 llamada "Roe vs. Wade", que consagra el derecho al aborto en todo el país y las activistas feministas estadounidenses se apropiaron del pañuelo verde para reclamar contra el fallo antiderechos.

La ola verde, que se impulsó con fuerza en el 2018 y empujó, finalmente, la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (N° 27.610) en 2020 en la Argentina, ahora avanza en Estados Unidos donde se empiece a hablar nuevamente de una "Green Wave" que imite a la latinoamericana para hacer frente a la otra ola que gana terreno, la conservadora.

En este marco, el término "Green Scarf" llegó a Wikipedia en Estados Unidos donde se describe qué es el pañuelo verde, al que define como "un símbolo de la lucha por el derecho al aborto , creado en Argentina en 2003 y popularizado desde 2018 en toda América Latina y luego en Estados Unidos en 2022. Está inspirado en los pañuelos blancos que usan las Abuelas de la Plaza . de Mayo", detalla.

Ante la decisión de los supremos, las activistas estadounidenses salieron a las calles para manifestarse en contra del fallo de la Corte y el color verde estuvo presente, tanto en los representantes políticos como en la sociedad en general. El símbolo traspasó fronteras a partir de 2018 y fue utilizado en otros países de América Latina que lucharon por el derecho al aborto.

"En Chile , por ejemplo, se utilizó el pañuelo verde a partir de 2018, con los mensajes 'Acceso abierto al aborto libre y seguro' y '#NoBastan3Causales' (en referencia al hecho que en este país sólo están autorizados los abortos en casos de riesgo de vida de la madre, feto inviable o violación ). En mayo de 2022, el pañuelo verde también se usó en Estados Unidos durante las marchas en defensa del derecho al aborto, amenazado por una posible revocación de la decisión Roe versus Wade", agrega la descripción respecto a la internacionalización del pañuelo verde.

La historia del pañuelo verde en Argentina

El pañuelo en Argentina está asociado a la lucha por los derechos humanos, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Ahora bien, la elección del uso del pañuelo verde surgió el 28 de mayo de 2005 durante el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la ciudad de Rosario. Ese día se fundó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

"Cuentan que cuando fueron a encontrar la tela violeta, el color del feminismo, no había. Entonces sobre la marcha definieron que el verde era un color que estaba asociado a la salud y también a la esperanza. Era un símbolo de rebeldía llevar ese pañuelo, cuyo contenido fue variando hasta llegar al logo actual y al triple lema 'Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir'", contó la integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Patricia Bustamante Quintero a El Destape.