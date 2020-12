La psicóloga Carolina Pavia fue una de las últimas expositoras en la audiencia informativa para el debate de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La licenciada expuso en contra de la aprobación del proyecto de ley y, como argumento, dijo que "cualquier mujer" que accedió a un aborto quiso suicidarse.

"El cerebro no puede olvidar que el aborto es la terminación del embarazo y si es un ser vivo, es una muerte", sostuvo la psicóloga durante el plenario de la IVE ante senadores y senadoras de la Nación.

La periodista Florencia Halfon Laksman contó en primera persona lo que ella vivió al acceder a un aborto de manera clandestina. En su programa Ahora Dicen en Futurock, la conductora hizo un contundente descargo con el que desenmascaró la teoría de la psicóloga.

"Tengo a mano un caso muy claro que desmiente tajantemente lo que usted dice y al que lamento recurrir", comenzó diciendo Halfon y apuntó directamente contra Carolina Pavia y sus dichos anti-derechos: "Quiero transmitirle al oyentismo (sic) empíricamente que usted miente, como tantos otros que hablaron en comisiones".

"Yo aborté: por qué lo hice, es problema mío. Solo un problema mío y en todo caso de mi pareja", empezó contando la periodista y aseguró que para ella, el aborto en sí de ninguna manera fue un hecho traumático.

"De ninguna manera eso fue para mi un hecho traumático, mucho menos me quise suicidar por haber abortado y ¿sabe por qué? Porque mi decisión pudo aliviarme de un plan que no quería. Porque pude seguir con mi vida", reconoció Halfon.

La periodista destacó que ella pudo acceder a un aborto porque contaba con los recursos económicos, el acompañamiento de su pareja y de sus amigas. "Tuve amigas que tuvieron sus objeciones. Pero si esa mirada de algunas amigas me dio bronca y me dolio, no quiero ni imaginar si el cuestionamiento te lo hace el medico cuando queres abortar corres el riesgo de ir presa, o cuando lo hiciste con una aguja de tejer porque te falta información y alguien que te ayude", afirmó Halfon y sostuvo que "ahí ya no es tu libertad la que corre peligro, sino directamente tu vida".

"Que los legisladores legislen con la mucha o poca conciencia que tengan, que legislen en nombre de sus creencias religiosas, que hagan lo que quieran: pero que tengan muy en claro que mientras el aborto no sea legal en Argentina les vamos a cargar las muertes de personas gestantes por abortos clandestinos", lanzó Halfon, contundente.

La periodista finalizó su descargo destacando que al legislar, hay responsabilidades que tomar, y que "ninguno de los que dicen defender dos vidas dio alguna respuesta o alternativa real para defender a la única persona que se cuenta en eso que llaman "dos vidas" y agregó: " Y esas somos nosotras. Así que: que sea ley".