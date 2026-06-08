Un importante supermercado pagó una parte del salario.

La incertidumbre se instaló entre los trabajadores de una importante cadena de supermercados luego de que la empresa abonara solo una parte de los salarios correspondientes a mayo, en el contexto de crisis económica que produjo Javier Milei y el gobierno libertario.

Se trata de Supermercados Toledo y la situación que afectó a casi 1.400 trabajadores derivó en una denuncia formal del Sindicato de Empleados de Comercio ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y abrió interrogantes sobre la situación financiera de una de las firmas comerciales más tradicionales de la Costa Atlántica.

Según informó el gremio, los empleados percibieron hasta el momento el 70% de sus haberes. El pago se realizó de manera escalonada: en un primer momento la empresa depositó el 50% del salario y, tras reclamos sindicales, completó un 20% adicional al día siguiente. Sin embargo, todavía resta cancelar el 30% restante y no existen precisiones sobre cuándo será abonado.

El conflicto alcanza a unos 1.400 trabajadores distribuidos en las cerca de 40 sucursales que Toledo posee en Mar del Plata, Miramar, Pinamar, Necochea, Tres Arroyos y Vidal. De ese total, alrededor de 1.100 están representados por el Sindicato de Empleados de Comercio, mientras que el resto pertenece a organizaciones como Camioneros, UATRE y Maestranza.

Ante el atraso salarial, el sindicato resolvió declararse en estado de alerta y movilización. La organización también inició una serie de reuniones informativas en distintos establecimientos con el objetivo de mantener informados a los empleados y definir los próximos pasos del reclamo.

La presentación realizada ante el Ministerio de Trabajo busca que la empresa explique las razones del incumplimiento y detalle cómo prevé regularizar la situación. Desde el gremio sostienen que la preocupación va más allá del pago pendiente de mayo y alcanza también a los compromisos que deberá afrontar la compañía en las próximas semanas.

El reclamo gremial ante el pago parcial de los salarios

"Pedimos que en la audiencia expliquen bien cuál es la situación. Hay que tener en cuenta que el mes que viene tienen que pagar también el aguinaldo", señaló el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, Esteban Fraysse, en declaraciones al diario La Capital.

Respecto de los argumentos esgrimidos por la empresa, el dirigente indicó que Toledo atribuye las dificultades al contexto económico y a la caída del consumo que se vive en todos los sectores por la crisis económica de Javier Milei. Sin embargo, remarcó que las consecuencias recaen directamente sobre los trabajadores. "Son los que sostienen la empresa, pero en un momento de tanta crisis que no te paguen por tres días es muy complicado", sostuvo.

Por el momento, el sindicato optó por desarrollar medidas que no afecten la atención al público ni el funcionamiento de las sucursales. No obstante, advirtió que la estrategia podría modificarse si no aparecen respuestas concretas en los próximos días. "Esperamos que la empresa Toledo regularice esta situación de manera inmediata para evitar que el conflicto se agrave", señalaron desde la organización gremial.