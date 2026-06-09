“11 minutos”: intentan reconstruir qué pasó en ese tiempo para encontrar a Luciana en Córdoba

Una nueva búsqueda de una adolescente enciende todas las alarmas en la Provincia de Córdoba desde el mediodía del lunes cuando desapareció el rastro de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez cuando salió de la escuela secundaria Presbitero Bonoris en la localidad de Colonia Caroya. Al no reunirse con su familia y tras unas breves averiguaciones, la mamá realizó la denuncia en la comisaría local y se dio intervención a la Justicia. En pocas horas se organizó la búsqueda con policías, bomberos y perros adiestrados pero el rastro se pierde a 300 metros del colegio.

“Es como si se hubiera subido a un auto o una moto”, aseguró una fuente cercana a la investigación y destacó que desde la tarde de la desaparición se está trabajando con cámaras de seguridad públicas y privadas en busca de datos que permitan conocer cómo fueron los movimientos de la adolescente luego de la jornada escolar. Según pudo reconstruir la investigación, Luciana llegó al colegio llevada por Juan, su padrastro, alrededor de las 7.45 de la mañana y empezó su jornada de forma normal. Según contó su hermana, la vio en un recreo del colegio alrededor de las 10.30 a 10.45 de la mañana y no notó nada raro. El próximo testimonio que sumó la investigación es de una amiga y compañera de curso que contó que salieron juntas pero la vio regresar hacia el colegio para dirigirse al baño y ya no volvieron a verla, por lo que desconocen si pudo cambiarse la ropa o deshacerse de algún elemento.

Allí los investigadores interrumpen la línea de tiempo y el análisis se complica. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a El Destape que se investiga un rango de 11 minutos que son clave, ya que “sabemos que salió del colegio a las 12 y a las 12.11 el teléfono dejó de emitir señal, pero no está claro si lo apagó, sacaron el chip o, en una hipótesis más preocupante, que se encontró con alguien que le quitó el dispositivo y lo desafectó”. Por eso los especialistas sumaron a este dato el recorrido de la búsqueda de los perros, con quienes pudieron reconstruir que Luciana caminó unos 300 metros hasta el lugar donde su rastro desapareció. Así las cosas, los especialistas concuerdan que entre la salida del colegio y la caminata, son entre 5 y 6 minutos los que terminan siendo clave para la investigación.

Con esta información, los especialistas volvieron a pedir analizar todas las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas de la zona en busca de algún dato por mínimo que sea para determinar cuál pudo ser el destino de la adolescente. Mientras tanto, las autoridades sostienen que no descartan ninguna hipótesis alrededor de la investigación y que se analizó tanto la posibilidad de que se haya ido por su cuenta, aunque los datos en la causa dan la pauta que para este caso debió tener ayuda, como la posibilidad de que haya sufrido algún tipo de captación. Por eso, los investigadores analizan paso a paso de la rutina y cada detalle de la declaración de los testigos para poder saber ¿Dónde está Luciana?.