Ricardo Mollo sorprendió al equipo de Maldita Suerte: "Me gusta la energía que le ponen"

El líder de Divididos Ricardo Mollo sorprendió al equipo de Maldita Suerte y a todos los oyentes de El Destape Radio con un inesperado llamado al aire.

De lunes a viernes, a las 16 horas, Ricardo Mollo suena con el inconfundible Haciendo cosas raras, de su mítica banda Divididos, en el aire de Maldita Suerte (El Destape Radio). Sorprendido por la costumbre del equipo que lleva adelante el programa, el rockero irrumpió en la rutina y se sumó a charlar dándole una sorpresa a los oyentes.

"Estoy con muchas inquietudes. Los estoy llamando porque todas las tardes suena Divididos. Ahora que soy un hombre mayor escucho AM y venía manejando y escuché Haciendo cosas raras a un volumen descomunal. Me llamó la atención, me fijé en donde se daba toda esta situación y al poco tiempo volví a escuchar la misma canción, a la misma hora, en el mismo programa, y dejé, 'bueno, acá pasa algo'", expresó Mollo en el arranque de la charla.

Con un poco de pudor, Matías Colombatti procedió a explicar el por qué de la costumbre diaria que lo tiene a Mollo como protagonista de las 16. "Es un ritual. Divididos nos renueva. Nos ayuda a empezar de vuelta", explicó, a lo que el esposo de Natalia Oreiro sumó, con mucho humor: "Lo que más me gusta es la energía que le ponen".

Por otro lado, el rockero señaló que durante la pandemia se volcaron a las actividades virtuales y que este momento (pandemia) sirvió para "darse de cuenta de que existe un otro". Por último, se mostró esperanzado y optimista de cara a las aperturas de aforo y la vuelta paulatina de las actividades y shows presenciales.

La entrevista completa

Le dieron la ciudadanía rusa a Natalia Oreiro

El presidente ruso Vladimir Putin otorgó hoy la ciudadanía de ese país a la intérprete uruguaya Natalia Oreiro y a su hijo argentino Merlín Atahualpa Mollo Oreiro, según se informa en el sitio web oficial de información legal de Rusia.

En la nómina de personas recién naturalizadas, se incluyó hoy a Natalia Marisa Oreiro Iglesias, nacida el 19 de mayo de 1977 en Uruguay, junto a su hijo, Merlín Atahualpa Mollo Oreiro, nacido el 26 de enero de 2012 en Argentina, detalló el medio Rusia Today en su portal en español actualidad.rt.com.

Aunque la noticia circuló desde este mediodía, fuentes cercanas a la actriz y cantante rioplatense no se atrevían a confirmar la información a Télam ya que Oreiro no había sido notificada de esta novedad.