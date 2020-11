Después del fallecimiento de Diego Maradona, en distintos puntos del mundo se hicieron homenajes para el jugador. Uno de los que más llamó la atención fue el de los All Blacks y, como contrapunto, el nulo homenaje de Los Pumas. Al respecto, Aníbal Fernández, interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales, hizo un picante comentario.

En charla con el programa Alocarla, por El Destape Radio, Aníbal aseguró que se mostró conmovido por el realizado por los All Blacks durante un ritual ancestral como esl el Haka. "Nunca se vio el gesto que hicieron los All Blacks". Lo de Los Pumas me cayó "mal. Era un negro de Villa Fiorito y a lo mejor no se animaron a hacerle el gesto. Eso me dio mucha bronca". Además, consultado sobre algunas críticas, pocas, que recibieron las Abuelas de Plaza de Mayo por llorar a Maradona, lanzó: "Llamala a Hebe y decile que estuvo mal en sacarse una foto con Diego y con 91 años te caga a trompadas".

Por otro lado, en el mismo programa para despedir a Maradona, Aníbal Fernández aprovechó para contar una anécdota con Diego previo a su viaje a Cuba en 2005. "En algún momento él pide hablar conmigo. Le mandamos un coche nuestro, lo recibió Néstor a la cabecera, estaban Giannina, el doctor Cahe. Néstor culminó la charla y le dijo que le íbamos a dar una mano y al tiempo, pudo viajar”.

"El día que lo trajimos nosotros, estaba hecho pedazos. Siempre fue un tipo bien presentable, te daban ganas de abrazarlo. Es mágico lo que sucedió. Estaba convencidísimo de que se había terminado esa vida, que no podía seguir con esa. Después nos encontramos en Casa Rosada y estaba muy buen parado", añadió Aníbal Fernández.

Por otro lado, defendió a Alberto Fernández por la realización del velorio. "A partir de ese momento comparto la decisión de ese gobierno de inmiscuirse en esa situación. Dejarlo en manos de la familia, de forma particular, habría traído muchos dolores de cabeza". Por otro lado, agregó: "Si el Gobierno no se inmiscuye en esta situación, eso hubiera ocurrido en cualquier lugar. Me pareció acertado que no se desentendiera de la situación".