Recalde cruzó a diputados de Juntos por el Cambio que gritaron en el Congreso

El senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Mariano Recalde, se refirió a las distintas interrupciones de la oposición, específicamente del PRO y Juntos por el Cambio, durante el discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. "Bastante irrespetuosos algunos diputados de la oposición", opinó en relación al tema sin evitar mostrar sus molestias por lo ocurrido en la tarde del lunes.

Por otro lado, en diálogo con El Destape Radio, el legislador de CABA también se refirió y destacó a la palabra del máximo mandatario: “Fue un discurso que nos entusiasmó muchísimo y me pareció muy valiente y claro en ratificar el rumbo”. Además, en la misma línea, agregó: "No estamos en contra de tomar créditos, estamos en contra de tomar créditos para la especulación financiera y fuga de divisas como ocurrió en los últimos cuatros años".

Durante la charla con Volver Mejores, Recalde se detuvo especialmente en el anuncio del Gobierno Nacional que impulsará un proyecto de utilización del cultivo de cannabis con fines de industrialización para uso medicinal e industrial. "Hay cosas que son polémicas como la legalización del cultivo de cannabis medicinal pero hay que avanzar porque son derechos. Me puso muy contento", manifestó.

Asimismo, el senador nacional se refirió al proyecto de creación de una comisión bicameral. Sobre este tema, detalló: "Todavía no se conoce el proyecto de Oscar Parrilli pero no es una herramienta de persecución, es una herramienta de control. No me parece que sea una casa de bruja. Casa de bruja es inventar fotocopias de un cuaderno y amenazar empresarios sino declaran en contra de los políticos opositores del Gobierno". Y sentenció en relación a la gestión anterior: "Hoy deberían estar en la cárcel varios funcionarios del macrismo".

La nota completa: