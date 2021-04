Moreau sobre la pandemia del coronavirus: "El sistema hospitalario está al límite"

La diputada provincial y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, se refirió a los altos números de coronavirus que se registran en el país y la preocupación que esto genera en las autoridades ante un posible colapso del sistema sanitario. Además, con respecto al futuro político del país, dio detalles en relación al proyecto de ley para aplazar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año por la segunda ola de la enfermedad.

En diálogo con El Destape Radio, la legisladora del FdT habló de las distintas medidas tomadas por el Gobierno de Alberto Fernández para disminuir la circulación del virus: "Si no hacemos el esfuerzo ahora de restringir lo que se restringió, que es lo menos esencial, en algún punto vamos a joder a los que van a trabajar, al sector productivo". Mientras que avisó en relación al ámbito de Salud: "El sistema hospitalario está al límite. No les podemos pedir más de lo que están haciendo pero llega un momento en que con eso solo no alcanza. Hay que ponerse mucho más en el lugar del otro".

Por otro lado, Moreau también se expresó con respecto a la campaña de vacunación masiva que se lleva adelante en todo el territorio, más allá de la falta de vacunas que hay en todo el mundo. "Con la vacuna se está haciendo un gran esfuerzo pero no alcanza" advirtió y agregó sobre el tema: "Cualquier cosa que frene la circulación del virus, desde lo personal hasta las medidas que toma el Estado, ayuda un montón. Con el Estado solo no alcanza".

Con respecto a la postergación de las PASO, una propuesta sobre la cual ya se está dialogando con el interbloque de Juntos por el Cambio, dejó en claro: "Estamos preocupados por los números alarmantes que la pandemia está arrojando en la Argentina, en el mundo y en la región. Como pasó en otros países, tenemos que ver cómo adaptamos y adecuamos nuestro cronograma electoral para ir a votar no en agosto. Si pasamos las PASO de agosto a septiembre, tenemos un mes más para vacunar". Y agregó: "Posponerlas un mes, al 12 de septiembre, y la general al 14 de noviembre. Lo discutimos ahora porque no queremos cambiar las reglas del juego de la elección y toda modificación al código electoral se hará después".



Por otro lado, durante la entrevista con Volver Mejores, Moreau habló sobre los reiterados ataques de la oposición por el decreto con las nuevas medidas que anunció el presidente de la Nación: "Macri había sacado decretos en materia electoral, una materia en la que sólo puede legislar el Congreso". Por último, sobre la reactivación económica y el aumento de la pobreza, sentenció: "La cantidad de gente que tenemos por debajo de la línea de la pobreza no son un número, son familias que la pasan mal, que no tienen para morfar. Hicieron mucha plata los grandes supermercadistas y empresarios de la industria alimenticia. Es momento de decirles 'basta'".

Escuchá el audio: