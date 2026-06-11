Sin votos: la oposición no logró la aprobación para interpelar al titular de IOMA

Al no conseguir los dos tercios, la sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados bonaerense no logró este jueves la aprobación de ninguno de los proyectos que tenían como eje principal la situación del IOMA, la obra social más importante de la Argentina. Se espera que durante la tarde haya una segunda sesión ordinaria en la que se traten, entre otros temas, la distribución de un fondo a los municipios que se aprobó a fin de año.

Los 47 diputados y diputadas que permitieron el quórum lo dieron los bloques del PRO; La Libertad Avanza; Coalición Cívica, UCR; UCR + Cambio Federal; Hechos; Unión y Libertad; la Derecha Popular; la Izquierda Socialista FITU y del PTS-FIT. Una vez sentados en el recinto Fuerza Patria bajó a la sesión, y así la oposición no pudo llegar a las dos terceras partes de los votos para lograr la aprobación de los expedientes D 1761; 1762; 1603; 1563; 1463 - 26/27.

Los proyectos apuntaban a un pedido de informes e interpelación del Homero Giles, titular del IOMA; la normalización de prestaciones, y la creación de una Comisión Bicameral para el “saneamiento, normalización y seguimiento" permanente sobre la gestión del instituto de salud provincial; entre otros.

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Así las cosas, la sesión duró unos 20 minutos. Desde Fuerza Patria no emitieron declaraciones ni comunicados al respecto. Fuentes legislativas del oficialismo se encargaron de señalar que “uno de los errores” de la oposición fue “haber llegado al quórum y no haber pedido la palabra para hablar sobre el IOMA”. Algunos deslizaron que les faltó “mayor picardía”, mientras que otros destacaban que “no fue parte de picardía, sino que no quisieron hablar”.

Finalizada la sesión, los bloques opositores realizaron una conferencia de prensa en las inmediaciones del recinto. Diego Garciarena, presidente de bloque de UCR + Cambio Federal, prometió continuar presionando con el tema. En tanto, Alejandra Lorden, del bloque UCR, adelantó: “Vamos a seguir insistiendo con el tema IOMA”. “El tema es Homero Giles y la conducción del IOMA. Tenemos más de 15 proyectos presentados entre toda la oposición y ninguno pudo ser tratado hoy, ni siquiera dar el debate”, remarcó. Finalmente Alejandro Rabinovich, de La Libertad Avanza, dijo que “hoy hay 2.200.000 personas que están aportando todos los meses, pero ese dinero no va en prestaciones”.