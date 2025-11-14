Sin foto, Villarruel y Bullrich acordaron colaboración con la agenda del Gobierno

Con gestos cordiales y una prudente distancia, se reunieron durante una hora la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, con la senadora electa y próxima presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. De acuerdo a lo que ambas manifestaron, cada una habló desde su lugar en el oficialismo, y más allá de los cruces que Villarruel mantuvo con el presidente Javier Milei, ella se comprometió a "colaborar desde su rol institucional" en la Cámara con los proyectos que impulse el bloque violeta.

De acuerdo a lo que explicaron los voceros de ambas, la vicepresidenta le regaló una Constitución Nacional y un vino a la senadora electa.

"Yo estoy en un rol institucional, como vicepresidenta de la Nación y como presidente del Senado. Mi relación con todos los senadores mas allá de lo que pensemos es que está todo bien y siempre tienen las puertas de mi despacho abiertas", explicó la vicepresidenta en una entrevista con periodistas a la salida del encuentro. "Siempre trabajé para que se respete la Constitución y el reglamento del Senado. Y siempre me esforcé en que haya un clima de acuerdo en la Cámara. Así que lo yo le enfaticé es que acá tiene que primar el acuerdo y todo lo que se promulga deviene de la conversación cordial con todo el mundo", agregó Villarruel.

Por su parte Bullrich se expresó a través de su cuenta de X sobre la reunión, en donde escribió que "hablamos de la necesidad de encarar un trabajo institucional serio para que la agenda del Gobierno tenga un espacio claro en el Senado". "Nuestro bloque pasa de 7 a 20 senadores y debemos construir una mayoría sólida y ordenada para que los proyectos que necesita el Presidente puedan ser tratados y votados", agregó.

El comentario de Bullrich que hizo ruido y despertó gestos en Villarruel

Respecto a la recepción de la titular de la Cámara, Bullrich señaló que "la Vicepresidente se mostró totalmente dispuesta a colaborar dentro de su rol institucional. Y es importante distinguir la construcción de una mayoría, que es tarea mía como Jefe de Bloque de La Libertad Avanza, con la función de la Presidente del Senado, que debe garantizar el orden parlamentario y el buen funcionamiento de la Cámara".

"En lo que viene, haré todo lo necesario para que avance la agenda que los argentinos votaron y para que el cambio que eligieron siga firme en su camino", concluyó.

Cuando fue preguntada por ese comentario, la vicepresidenta sonrió y respondió rápidamente: "Yo tomo las declaraciones de Patricia como las que tengo que tomar. Mi postura es la que conocen todos los trabajadores de esta casa. Yo trabajo para que todos nos sintamos cómodos y reconocidos. No es mi función discutir su representatividad", dijo al final de la entrevista.