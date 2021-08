Cómo evoluciona la variante delta en la provincia de Buenos Aires

Hasta el momento se detectaron 23 casos positivos en territorio bonaerense. La primera persona que dio positivo de la variante delta fue el 4 de junio. Las estrictas medidas que tomó la gestión de Kicillof para retrasar la tercera ola de coronavirus.

El lunes a la noche, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno en donde se mostró “preocupado” por la posible llegada de la variante delta de coronavirus al distrito. Hasta el momento se detectaron 23 casos positivos en territorio bonaerense.

De esa cifra, 21 eran viajeros y viajeras que arribaron al país de distintos destinos internacionales. El último ingreso que se detectó fue el 24 de julio pasado. En tanto, otros 2 casos están asociados a la importación. De los y las 23 bonaerense contagiados, 20 ya finalizaron su aislamiento.

Vale remarcar que la primera persona que dio positivo de la variante delta fue el 4 de junio y hubo dos más el 26 de junio. En el mes de julio se dieron 20 casos más.

“Tenemos que evitar que la variante delta ingrese, tenemos que seguir aplicando la primera dosis”, afirmó el gobernador. Además agregó: “La probabilidad que llegue la variante delta es por las fronteras, no tenemos nada en contra de quien viaja, pero es así”. “Hay 106 hoteles para hacer el aislamiento mixto” dijo Kicillof y remarcó que “es obligatorio hacer el aislamiento, no hay otra forma de hacerlo. Aquel que no cumple tiene como resultado una multa o denuncia”.

Por su parte, el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, ratificó que “debido al seguimiento epidemiológico no tenemos casos de circulación ni brotes por el momento, tenemos que seguir así”.

Aislamiento mixto

Respecto de las estrictas medidas que tomó la gestión de Kicillof para retrasar la tercera ola de coronavirus, el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, especificó que “desde el 1 de julio salieron 14.803 bonaerenses del país y ya regresaron 1.747”. De esa cifra, “solamente 134 (7,6%) irresponsables no cumplieron el aislamiento y les labramos un acta y los multamos”.

Por otra parte, Bianco indicó que “estamos haciendo el proceso de fiscalización personal a 53 personas de manera personal, ya que los llamamos al hotel y no se encontraban allí”. Finalmente, señaló que desde este martes realizarán llamadas a “501 bonaerenses que llegaron este fin de semana”.

Respecto de la denuncia que realiza el gobierno provincial, la misma se enmarca en el incumplimiento del artículo 205 del Código Penal de la Nación que dice: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Además de la denuncia penal, cada una de las personas fue multada con hasta $4.300.000. El monto económico responde al sistema de multas que el gobierno bonaerense estableció en el verano cuando se generó un rebrote de coronavirus. En ese momento, y para que las fiestas clandestinas mermaran, el Estado provincial facultó a los municipios a labrar actas con multas económicas que tenían como cifra máxima los $4.300.000.