24 de febrero, 2021 | 12.22 Clarín y luego los trolls del macrismo salieron a operar al gobernador de la Provincia de Buenos Aires en medio del escándalo de los vacunados VIP. informaron erróneamente que un supuesto primo de Axel Kicillof se había vacunado. Pero era una fake news. Claudio Savoia, editor del diario Clarín y ex panelista de Intratables, señaló a una persona que comparte apellido pero no tiene parentesco con el gobernador de la Provincia. "Leandro Kicillof, 26 años, primo del gobernador e integrante del equipo de prensa del Ministerio de Salud de la Provincia, se vacunó y, para celebrar su privilegio, publicó una foto del momento en su cuenta de Instagram", tuiteó. Tuvo miles de retuits el mensaje del periodista, se viralizó en WhatsApp macristas y salieron a afirmarlo los trolls del PRO. Pero nada de eso es cierto. El propio Leandro salió a responderle a Savoia y desmintió la información falsa. En su cuenta de Twitter, el joven posteó: "No nos conocemos con Axel. Quizás ahora, gracias a vos, tenga la chance de agradecerle por poner de pie al sistema de salud. La vacuna está garantizada para todo el personal del Hospital, no se dé qué privilegios hablas", le dijo a Savoia. Leandro Kicillof forma parte del equipo de prensa del hospital San Roque de Gonnet y tiene el apellido el mandatario pero no es familiar. Por su parte, el hospital lo defendió por ser parte de su staff y aclaró que recibió la dosis como cualquiera de los otros trabajadores de la salud. "Esta persona, Leandro Kicillof, si es que existe realmente, puedo decir hoy que no tengo la más pálida idea de quién es. Estimo, que en algún grado de proximidad, tercero, cuarto o quinto puede llegar a ser mi primo", había explicado el gobernador cuando la prensa le consultó sobre la aparición del supuesto familiar. "Me encantaría, después del garrón que se debe estar llevando, que me lo presenten, conocerlo y pedirle disculpas", agregó Kicillof apuntando a que "el único delito que cometió aparentemente, es llevar mi apellido, y lo han escrachado como si fuera un acomodado por el mismísimo gobernador de la provincia de Buenos Aires".

