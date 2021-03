Salud desmintió que se evalúe no dar la segunda dosis de Sputnik Un estudio del CONICET afirmó que quienes tuvieron coronavirus podrían no requerir la segunda dosis. Sin embargo, por ahora no está en agenda de la cartera sanitaria argentina.

04 de marzo, 2021 | 17.26 Por Jonathan Heguier Un estudio del Conicet indica que personas que se infectaron previamente con el virus y luego fueron inmunizadas podrían no necesitar una segunda dosis de la vacuna. El Ministerio de Salud aclaró que por el momento no evalúa llevar adelante ese plan. La investigación, en la que participaron cientos de voluntarios que forman parte del personal de salud, brinda nuevas sugerencias para la inoculación de aquellas personas que se contagiaron. Desde el Gobierno indicaron a El Destape que "es solo un informe técnico. Muy importante desde el punto de vista científico. Pero no está bajo evaluación en el Ministerio de Salud no dar la segunda dosis de Sputnik V a las personas que tuvieron Covid-19". Los científicos argentinos detectaron que la cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola aplicación de la vacuna es ocho veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis, como estipula actualmente el protocolo de la vacuna rusa en el país. Si bien el Gobierno primero difundió esta novedad, luego se encargó de aclarar el panorama. Asimismo, el Ministerio de Salud ya convocó a una reunión para el próximo martes con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para analizar el estudio de referencia. Según el informe, en la primera etapa de la investigación se analizó la respuesta inmune de 142 trabajadores de la salud que se ofrecieron como voluntarios (edad=18-59 años) de siete centros públicos de la Provincia de Buenos Aires, de los cuales 22 habían estado previamente infectados con el nuevo coronavirus. Se analizaron 600 muestras de suero y se realizaron más de 3000 determinaciones para la cuantificación de anticuerpos del tipo IgG contra la proteína Spike del virus, como así también la cuantificación de anticuerpos neutralizantes de la infección. Para esto último se evaluó la capacidad que tiene el suero de impedir que el SARS-CoV-2 infecte a una célula. Esta es una medida de cuan protectores son los anticuerpos generados. Como resultado, el estudio mostró que el esquema completo de la vacuna rusa indujo una respuesta humoral contra la proteína Spike del nuevo coronavirus en el 100% de voluntarios analizados en el estudio después de la segunda dosis. Y también reveló que la mediana de título o cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna es ocho veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis.

