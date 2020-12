En Argentina se vacunará entre enero y febrero de 2021 a 10 millones de personas. Además habrá 300 mil antes de fin de 2020. Lo confirmó el Presidente de la Nación tras anunciar el contrato con la Sputnik V de Rusia.

“El contrato tiene una preferencia a favor de Argentina para acceder a vacunar a 5 millones de personas más en marzo”, destacó Fernández desde la Casa Rosada junto al ministro de Salud, Ginés González García. Así, confirmó el anuncio que había hecho en declaraciones a El Destape Radio tiempo atrás.

Por otro lado, agradeció al Primer Ministro de Rusia: “Quiero agradecerle al presidente Vladimir Putin porque se ocupó personalmente que esto ocurra”, reveló el presidente argentino sobre su par.

"Poder contar con un contrato que dice en qué momento llegarán las vacunas es una gran tranquilidad", resaltó el mandatario nacional en Casa Rosada junto al ministro de Salud, Ginés González García.

Alberto aseguró esta tarde que las vacunas llegarán en una primera tanda desde Rusia, pero luego de algún país de Asia a definir. "No sabemos de dónde nos van a proveer las vacunas de origen ruso, el compromiso lo ha tomado el oferente, ellos nos dirán dónde tenemos que ir a buscar la vacuna", señaló Fernández en Casa Rosada. Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo: "Las primeras van a venir de Rusia, pero la producción a escala va a venir de Asia".

Asimismo, el mandatario advirtió: "La vacuna no resuelve la pandemia. La pandemia persiste. Si bien nosotros confiamos que la segunda ola llegue en otoño, la vacuna no resuelve el problema. El virus sigue circulando. Estamos muy lejos de resolver el problema”.

Por otra parte, Fernández afirmó este mediodía que será "el primero" en darse la vacuna rusa Sputnik V porque no tiene "dudas de su calidad". "Cuando esa vacuna esté aquí, el primero que se va a dar la vacuna soy yo, porque no tengo ninguna duda de su calidad", resaltó el mandatario nacional. Al anunciar el contrato para la provisión de la vacuna rusa, señaló: "Me la voy a dar antes que nadie, para que nadie tenga miedo".