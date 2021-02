Finalmente, Argentina fabricará la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. El laboratorio Richmond llegó a un acuerdo con el Fondo de Inversión Directa de aquel país para comenzar a producir la vacuna, en sociedad con un laboratorio de la India, otro de los países que ya está produciendo el antídoto.

La confirmación del "memorando de entendimiento" llegó de parte del propio laboratorio argentino, propiedad del empresario Marcelo Figueiras. En una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa farmacéutica informó que "se suscribió un memorándum de entendimiento entre Management Company of Russian Direct Investment Fund, quien representa a Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology, y mi mandante, a los efectos fomentar la cooperación entre las partes con la finalidad de obtener en el corto plazo, la fabricación de una vacuna contra el virus denominado COVID-19, la cual se produzca en la República Argentina".

Así, la Sputnik V se convierte en la segunda vacuna que se fabricará directamente en territorio nacional, luego del acuerdo alcanzado con la Universidad de Oxford y Astrazeneca y que incluye al laboratorio mAbxience, de Hugo Sigman. Dicho acuerdo implicó la producción en escala del principio activo de la vacuna contra el coronavirus en Argentina, para luego ser envasada en México, en el laboratorio Liomont, que fue recorrido por el presidente Alberto Fernández en su reciente visita de Estado al país azteca.

El laboratorio Richmond tiene una planta de producción en el municipio bonaerense de Pilar y lanzó recientemente un plan de inversión de 80 millones de dólares proyectado para los próximos cinco años. A inicios de febrero, Kirill Dmitriev, director general del RDIF, había afirmado en una rueda de prensa virtual que "la Argentina puede producir la vacuna Sputnik V".

En ese marco, también había señalado que iban a "prever la producción" en el país al incluir "contratos con algunos productores".

Argentina tiene distintos convenios para aplicar en el país a la vacuna Sputnik V (10 millones de dosis), la de Oxford-Astrazeneca (con más de 20 millones de dosis), la Sinopharm (de la cual llegaron ayer más de 900 mil dosis), y se espera la llegada del lote proveniente del programa COVAX de la ONU.

También fue aprobada por la ANMAT la vacuna de Pfizer, pero el gobierno argentino no llegó a un acuerdo con el gigante estadounidense/alemán. Recientemente, un reporte del Boureau of Investigative Journalism reveló las crudas exigencias de la empresa a los países latinoamericanos, que incluía poner en garantía bienes soberanos como embajadas y que los Estados se hagan cargos de eventuales juicios.