El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, manifestó hoy que solo existe un "uno por ciento de delirantes" que no se quieren vacunar y remarcó que los medios no deberían difundir esas posturas. "Hay una gran "expectativa y el 99 por ciento de las personas se querrá aplicar la vacuna", enfatizó el funcionario bonaerense.

Las declaraciones fueron esta mañana en una conferencia de prensa junto al Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. En la misma, los funcionarios hablaron sobre el debate que se dio a partir del desarrollo de la vacuna rusa Sputnik V y pidieron responsabilidad a la hora de tratar el tema.

Gollán aseguró que "hay muchas vacunas que están en la tercera etapa" y que, por ejemplo, la Pfizer tendría una eficacia del 90%. En ese sentido, el funcionario afirmó: "una vacuna aprobada es infinitamente menos peligrosa que tomarse un ibuprofeno o un paracetamol".

En otro tramo de la conferencia, el ministro de Salud bonaerense le hizo un pedido a los medios de comunicación: "No mostremos el 1 por ciento de los delirantes que no se quieren vacunar". Además, sostuvo que "no vamos a tener el rebrote siempre y cuando que se administre ampliamente la vacuna".

Bianco, por su lado, reiteró sus dichos con respecto a la información falsa que circula sobre la vacuna Sputnik V: "Con la vacuna rusa hubo una campaña de desinformación, no es un paso al comunismo, es una vacuna que no tiene efecto político, si no que es para la salud".