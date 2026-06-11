Los usuarios de redes creen que Adorni es "chorro" y la mayoría no le cree

La gente no le cree a Manuel Adorni. Lo afirmó un informe de inteligencia digital de la consultora realizado por la consultora Reputación Digital, que midió el sentimiento, emociones y credibilidad de la conversación digital una vez que el Jefe de Gabinete en la previa a la presentación de su Declaración Jurada.

El reporte, realizado sobre 278.666 documentos digitales relevados entre el 3 y el 6 de junio, señaló que 82,1% de las menciones son negativas. La ira concentra el 78,5% de las emociones detectadas. Apenas existen 16 expresiones de descrédito por cada mensaje de defensa.

Las menciones negativas se multiplicaron por 3,7 en apenas cuatro días, sostuvo el reporte. Además, alertó que "el caso ya comienza a impactar sobre la imagen de Javier Milei: el 16,6% de las menciones sobre Adorni también nombran al Presidente".

El análisis léxico muestra que por cada mención que defiende al funcionario o le otorga el beneficio de la duda, existen aproximadamente 16 que lo descalifican en términos de honestidad, con el término “chorro” y sus variantes como marcador discursivo más frecuente (277 menciones), seguido por “corrupto/coima” (151) y pedidos explícitos de renuncia (54).

"Cuando una audiencia deja de preguntarse qué ocurrió para empezar a discutir la honestidad de un dirigente, la crisis deja de ser política para convertirse en una crisis de credibilidad”, explicó José Norte Sosa, director de Reputación Digital.

Según el informe, la conversación digital ya no está dominada por la incertidumbre o la expectativa de nuevas explicaciones, sino por un clima de opinión donde la mayoría de los usuarios parece haber tomado posición sobre el caso.

La conclusión del informe afirmó que la gente "no" le cree a Adorni. "Sobre la evidencia disponible, la conversación digital argentina llegó a la presentación de la declaración jurada del 10 de junio con un veredicto previo ya formado: 82,1% de negatividad, ira como emoción estructurante, 16 expresiones de descrédito por cada defensa y una escalada sostenida de volumen".

"El estado de la opinión digital no era de expectativa sino de condena anticipada, en el que la explicación patrimonial —cualquiera fuera su contenido— competía contra un encuadre de sospecha ya consolidado", señaló.

En cuanto a la "lectura estratégica" señaló que "este informe constituye la línea de base previa a la presentación de la declaración jurada rectificativa y a las declaraciones públicas del funcionario (“ahorramos en negro, como todos los argentinos”)".

"La pregunta decisiva para los próximos días es si esa jugada comunicacional logra mover alguno de los tres indicadores estructurales aquí medidos: la proporción de sentimiento negativo, el peso de la ira y la asimetría del lexicón de credibilidad. Reputación Digital realizará la medición comparativa post-presentación con idéntica metodología, lo que permitirá cuantificar con precisión el efecto de la estrategia oficial sobre la credibilidad del jefe de Gabinete", cerró.