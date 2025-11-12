Fuerza Patria en tensión por los posibles reagrupamientos en el Congreso

Por ahora, es más amenaza que certeza. "Hay muchos off sin padres", comentaban en la conducción del bloque de diputados de Unión por la Patria que preside Germán Martínez. Algo parecido sostenían desde el sector de Sergio Massa. "El Frente Renovador no está empujando ninguna situación", replicaban. Lo cierto es que los rumores de pasillo advierten sobre una posible división en el principal bloque opositor en Diputados y Senadores, que se reconvertiría en un interbloque donde cohabitarían distintos referentes nacionales: Cristina, Massa, Kicillof y los gobernadores. Hubo una reunión en Diputados donde hubo un consenso mayoritario respecto a las bondades de la unidad, al menos en el trabajo parlamentario, pero las novedades podrían producirse luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, o incluso en marzo, en el arranque de las sesiones ordinarias.

En medio de las tensiones internas, los bloques parlamentarios de Unión por la Patria -conservan esa denominación- se mantuvieron unidos y firmes en el rechazo a las politicas de ajuste de Javier Milei.