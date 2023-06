Cristina Kirchner en Santa Cruz en vivo: el minuto a minuto del acto

La ex presidenta pidió que se recupere "el concepto de representación política". "Cuando a uno lo votan, sepa qué está votando y ese voto va a ser honrado por una banca o en la Casa Rosada", aseguró y luego se metió de lleno en la interna de la coalición oficialista: "Cuando uno escucha que desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado, y me permito un poco de personalismo, -no hablo de condenas, hablo de intento de asesinato e impunidad para los que organizaron y borraron- toda esta discusión de si hay PASO...bueno, digamos que cuando a mi me tocó ser presidenta, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad posible", sostuvo.

En este punto, se refirió también específicamente a la firma del acuerdo con el FMI, que ella critica por ser inflacionario: "Si tenes que firmar porque tenes una 45 en la cabeza y te pusieron la pistola en la cabeza, tenes que decirlo".