Cristina Kirchner sobre la interna en Unión por la Patria: "Amenazaron con ir al partido judicial"

Tras el cierre de las alianzas, la vicepresidenta cuestionó a quiénes, en medio del debate interno, rechazaron la propuesta de la cúpula del partido sobre los pisos electorales. Tal como el PJ Bonaerense, criticó a los que intentaron abrir la puerta a la judicialización.

Un día después de que se presentara la alianza Unión por la Patria, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió a la negociación electoral que hubo con otros sectores del espacio. En línea con el comunicado que emitió ayer el PJ Bonaerense, cuestionó la actitud de quienes "amenazan con ir al partido judicial". Lo relacionó no solo con lo que ha ocurrido en los últimos años contra el partido gobernante por el rol del Poder Judicial; también habló en términos personales. "Me permito hablar de mi, no de las causas, condenas, hablo de intentos de asesinato y de impunidad para los que participaron, planificaron", remarcó desde Santa Cruz.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en el que se inauguró la ampliación de obras en el hospital de la capital santacruceña. El evento cuenta también con la participación de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. CFK dedicó un pasaje de su discurso a la "representación política". Primero, dijo que la sociedad necesita saber que cuando se inclinan por un candidato "ese voto va a ser honrado por quién esté sentado en una banca o en la Casa Rosada". Luego, fue más dura. "A mi me criticaron que no tengo la vocación de hacer amigos, pero cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial con todo lo que nos ha pasado", ponderó. Y en esa misma línea, completó, sobre la discusión por las PASO: "Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, o al menos, cuando me tocó a mi ser presidenta entendí que la responsabilidad es gobernar y tratar que haya la menor conflictividad posible".

En esa línea, CFK manifestó que a ella “jamás” se le hubiera ocurrido, en medio de una campaña, “ir a una provincia o llamar a una dirigente política para que fuera candidata a senadora contra la candidata a senadora que tal gobernador uso en tal provincia, no se me pasa por la cabeza eso”, relató, sin dar nombres. Por eso, insistió en la necesidad de “recuperar el concepto de la representación política, de la necesidad de volver a recuperar que el que vota sabe que va a votar eso y que cuando el que se sienta en la banca va a honrarlo. Eso es parte también de los mecanismos de representación cuando se discuten”, indicó.

Noticia en desarrollo