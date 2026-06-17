La Universidad de Buenos Aires (UBA) quedó posicionada en el puesto 84 del QS World University Rankings 2027. De esta manera, se mantuvo dentro de las 100 mejores universidades del mundo y se reafirma como la única universidad argentina y latinoamericana presente en ese nivel de excelencia académica. La clasificación, elaborada por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), evaluó este año a 8.808 instituciones de 106 países.

El resultado se da en medio del conflicto entre las universidades públicas y el gobierno de Javier Milei por el financiamiento universitario. El conflicto el último año se realizaron multitudinarias movilizaciones en defensa de la universidad pública, mientras rectores, docentes, investigadores y estudiantes denunciaron el deterioro presupuestario, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las dificultades para sostener proyectos científicos. La discusión derivó además en reclamos por una nueva Ley de Financiamiento Universitario y en advertencias sobre el impacto que los recortes podrían tener en la calidad académica y la producción de conocimiento.

"Este resultado muestra que continuamos estando entre las mejores universidades de la región y del mundo, y que el esfuerzo de docentes, no docentes e investigadores no es en vano. Aunque también da cuenta de cómo el desfinanciamiento de los últimos años tiene consecuencias directas en el sistema universitario argentino", afirmó el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

En esa línea, Gelpi agregó: "Este reconocimiento nos llena de orgullo y redobla nuestro compromiso con la sociedad argentina, que entiende el valor de la educación, de las universidades públicas y de nuestros profesionales".

El liderazgo de la UBA en los indicadores estratégicos

Además de ocupar el puesto 84 en la clasificación general, la UBA logró destacarse en dos indicadores estratégicos: alcanzó el puesto 34 a nivel global en Reputación Académica y el lugar 24 en Resultados de Empleabilidad, ubicándose entre las 50 mejores universidades del mundo en ambos rubros. Estos resultados reflejan tanto el reconocimiento internacional de su producción académica y científica como la inserción laboral de sus graduados en posiciones de liderazgo y responsabilidad.

A nivel nacional, la UBA también lideró en otros cuatro de los nueve indicadores utilizados por QS. Entre ellos Reputación entre Empleadores, Redes Internacionales de Investigación, Sostenibilidad y Profesores Internacionales.

Por otro lado, la universidad registró una caída en el indicador de Redes Internacionales, que mide la cantidad y calidad de publicaciones científicas desarrolladas en colaboración con instituciones extranjeras. Se trata de un aspecto clave para la investigación contemporánea y uno de los puntos donde las autoridades universitarias observan consecuencias directas de las restricciones presupuestarias.

Las fortalezas de Argentina según la consultora

Desde QS también hicieron referencia a la situación que atraviesa el sistema universitario argentino. Ben Sowter, vicepresidente senior de la consultora, destacó que Argentina mantiene fortalezas en materia de enseñanza y capacidad para atraer estudiantes internacionales, aunque remarcó que los indicadores vinculados a la investigación continúan por debajo de los estándares globales.

"Las movilizaciones universitarias realizadas a nivel nacional en respuesta a los recortes presupuestarios del Gobierno han puesto de relieve las preocupaciones en torno al financiamiento, los salarios y la capacidad de investigación", señaló Sowter. También advirtió sobre la preocupación existente respecto de la continuidad de investigaciones y proyectos de cooperación internacional financiados con fondos públicos.

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti consideró que los resultados demuestran la necesidad de fortalecer a las instituciones que funcionan y reclamó la implementación inmediata de una Ley de Financiamiento Universitario. "Es fundamental abrir una nueva etapa de diálogo para discutir qué universidad necesita la Argentina para los próximos años y qué capacidades científicas y tecnológicas hay que desarrollar", sostuvo.