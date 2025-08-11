Reprimen y detienen al secretario general de ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció este lunes que "la Policía de (Osvaldo) Jaldo", el gobernador de la provincia de Tucumán, reprimió y detuvo a manifestantes del sindicato en la localidad tucumana de Yerba Buena.

Según indicó ATE, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres manifestantes del gremio de trabajadores estatales, entre ellos el secretario general de la seccional de Yerba Buena, José Alderete. Los otros dos detenidos son el secretario administrativo, Beto Lescano, y Víctor Cruz, afiliado y militante de ATE en esa delegación.

"La Policía de Jaldo desbocada", escribió en su cuenta de X el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar. "ATE exige la inmediata liberación de los tres detenidos", agregó.

El mensaje completo de Aguiar: "Protestar no es delito"

El dirigente gremial de los trabajadores de la Administración Pública Nacional escribió en sus redes sociales: "El gobernador Osvaldo Jaldo acaba de reprimir y detener ilegalmente a manifestantes de ATE en el municipio de Yerba Buena".

"El Gobierno provincial no sólo respalda las políticas económicas del presidente Javier Milei, sino también replica las prácticas represivas e inconstitucionales de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich. Este accionar nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia y no se pueden permitir en democracia", continuó Aguiar.

El secretario general de ATE nacional pidió no "tolerar semejante acto de persecución política a trabajadores que sólo reclamaban por la provisión de indumentaria y elementos de seguridad para poder trabajar en condiciones dignas", y concluyó: "Esta es una clara violación al derecho a huelga garantizado por nuestra Constitución Nacional. ¡Protestar no es delito!".