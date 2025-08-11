EN VIVO
Tucumán

Reprimen y detienen al secretario general de ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado denunció la detención de dirigentes de la seccional de Yerba Buena, en la provincia de Tucumán. 

11 de agosto, 2025 | 17.19

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció este lunes que "la Policía de (Osvaldo) Jaldo", el gobernador de la provincia de Tucumán, reprimió y detuvo a manifestantes del sindicato en la localidad tucumana de Yerba Buena

Según indicó ATE, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres manifestantes del gremio de trabajadores estatales, entre ellos el secretario general de la seccional de Yerba Buena, José Alderete. Los otros dos detenidos son el secretario administrativo, Beto Lescano, y Víctor Cruz, afiliado y militante de ATE en esa delegación.

"La Policía de Jaldo desbocada", escribió en su cuenta de el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar. "ATE exige la inmediata liberación de los tres detenidos", agregó. 

El mensaje completo de Aguiar: "Protestar no es delito"

El dirigente gremial de los trabajadores de la Administración Pública Nacional escribió en sus redes sociales: "El gobernador Osvaldo Jaldo acaba de reprimir y detener ilegalmente a manifestantes de ATE en el municipio de Yerba Buena".

"El Gobierno provincial no sólo respalda las políticas económicas del presidente Javier Milei, sino también replica las prácticas represivas e inconstitucionales de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich. Este accionar nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia y no se pueden permitir en democracia", continuó Aguiar

El secretario general de ATE nacional pidió no "tolerar semejante acto de persecución política a trabajadores que sólo reclamaban por la provisión de indumentaria y elementos de seguridad para poder trabajar en condiciones dignas", y concluyó: "Esta es una clara violación al derecho a huelga garantizado por nuestra Constitución Nacional. ¡Protestar no es delito!".

