Cómo es el plan de urbanización para Guernica, a un año de las tomas

El gobernador Axel Kicillof estuvo en Presidente Perón y presentó el Plan de urbanización barrial en Guernica. “El Estado está para cumplirle las necesidades al pueblo”, afirmó el mandatario.

A casi un año de las tomas en Guernica en Presidente Perón, el gobernador Axel Kicillof, junto a ministros y ministras nacionales y provinciales, estuvieron en el mismo lugar y presentaron el Plan de urbanización barrial. En el lugar donde se dio el conflicto el año pasado, ahora de las 60 hectáreas que poseen 850 lotes, se destinarán 16 hectáreas en donde habrá un parque público. Además, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) ejecutará una la Planta Depuradora que beneficiará a más de 30 mil vecinos y vecinas.

También el Estado dispondrá de tierras en dicha localidad para que las familias puedan acceder a las mismas y tengan su vivienda. Los lotes serán abonados por las personas en cuotas accesibles y, de esta manera, podrán edificar su casa. Además se construirá un espacio de primeras infancias que contará son salas maternales y jardines de infantes.

Durante el acto, el Gobernador recordó que “hay que escribir la historia de Guernica, porque por ahora los que tuvieron el relato fueron aquellos que yo creo que no buscaban un final feliz. Se utilizó Guernica para sembrar odio, indignación y buscar violencia”. El mandatario recordó que el junio del año pasado se realizó una gran toma de tierras en el mismo lugar en el que se encontraban en el acto y en donde se construirá un nuevo barrio.

“Se decía que en Guernica, por un lado había mucha carencia lo cual es cierto, pero también comenzó el ataque a los que llevaban adelante la toma. Les reconocían la necesidad de acceder a la tierra pero al mismo tiempo los atacaban”, manifestó Kicillof y agregó que “hoy estamos en una situación que Guernica expresa muy bien porque ocurrió la toma e inmediatamente después que la justicia marcó el desalojo, la prensa empezó a pedir y reclamar que se produzca el desalojo. Y los que eran víctimas antes se convirtieron en enemigos”.

De esta manera, “después de eso vino el ministerio de Seguridad y todos esperaban ver desgracia y tragedia, y no hubo una gota de sangre, no hubo heridos y no hubo problemas”, sentenció el Gobernador. “Hoy tenemos el compromiso de resolver las cosas. Aparecieron los privados y se pusieron a disposición. Y trabajamos muy bien, propusieron que era éste el sector para hacer la contribución del espacio verde que marca la ley y lo hicieron. Y el Estado seguirá con las obras que hoy firmamos, y seguirá asistiendo porque para eso estamos, para cumplirle las necesidades a nuestro pueblo”, finalizó.

Del acto también participaron el ministro de Desarrollo de la Nación, Juan Zabaleta; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Malena Galmarini, presidenta de AySA; Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo bonaerense, Teresa García, ministra de Gobierno provincial, la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y gran parte del gabinete de la provincia de Buenos Aires.

El plan para urbanizar Guernica

Luego de las tomas de Guernica, el 29 de septiembre de 2020, Axel Kicillof, presentó el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que preveía una inversión total de $190.186 millones entre 2020 y 2023. “El problema habitacional no es un tema coyuntural, es un tema estructural, histórico y profundo, al que hay que darle una respuesta multidimensional”, dijo en ese momento el Gobernador.

El Plan prevé la construcción de 33.600 viviendas nuevas; la reactivación de 9.738 obras de viviendas cuya edificación se encuentra frenada; el desarrollo de 85.353 lotes con servicios; 18.426 obras de mejoras habitacionales y de hábitat; 507 proyectos integrales de urbanización en barrios populares; y la construcción de 6.213 viviendas y 5.846 lotes como parte del programa Procrear. “Lo que estamos haciendo a cada paso, es abordar los problemas y poner en marcha un proceso de solución”, destacó el mandatario.

A partir del nuevo, el ministerio de Gobierno creó la “Unidad Provincial de Tierra y Vivienda” que tiene como objetivo coordinar las políticas de generación de suelo urbano y desarrollo de soluciones habitacionales en la Provincia.