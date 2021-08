Santoro dejó sin palabras a dos periodistas de TN: "Esto a Vidal no se lo hicieron"

El precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad fue puesto a prueba en un cuestionario sobre cuánto conocía al distrito que busca defender. Las respuestas sorprendieron a las conductoras.

El precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todo, Leandro Santoro, fue a TN y demostró su conocimiento del territorio porteño, en contraposición de los dirigentes macristas que cruzan de un lado al otro de la Panamericana/Riachuelo para ser candidatos. En medio de una sección del programa Verdad/Consecuencia, le hicieron un cuestionario para ver cuánto conoce a la jurisdicción y tras dejar sorprendidas a las conductoras, lanzó una chicana: "A (María Eugenia) Vidal no le hicieron este cuestionario".

¿De qué se trata? Las conductoras, Luciana Geuna y Maru Duffard, realizan una serie de preguntas y ponen a prueba a los precandidatos; algo que en muchas ocasiones, los deja muy mal parados. Por ejemplo, hace unas semanas, el candidato libertario Javier Milei no supo contestar ni una. Pero, en esta ocasión, para sorpresa de ambas periodistas, el dirigente del Frente de Todos se mostró informado y con respuestas contundentes.

La primera pregunta fue "¿cuántos hospitales públicos administra la Ciudad?" y el precandidato acertó al decir "35", dato que observó en la web oficial del distrito. Por otro lado, ante la consulta del valor del boleto de colectivo, no dudó en afirmar que está "entre 18 y 23 pesos" y mostró que tiene la SUBE en la billetera. "Está usada", afirmaron ambas. "¿Dónde queda la plaza Roberto Arlt?", le consultaron para cerrar. Y tras pensar unos minutos, lanzó: "Palermo".

También le hicieron la pregunta a la líder del PRO presente en el piso, Patricia Bullrich, que con algunas dudas manifestó "cerca de la facultad de medicina". Ninguno acertó ya que está en pleno centro porteño, en Av. Rivadavia y Piedras. "Tan mal no estuve", opinó Santoro. Y luego de que ambas conductoras admitieran que aprobó, lanzó: "A Vidal no le hicieron el cuestionario". ¿La defensa? "No estaba todavía", lanzó Duffard sobre la sección.

Ante Bullrich, una de las principales objetoras de la campaña de vacunación del Gobierno, Santoro explicó la razón por la que el Presidente la denunció tras sus dichos sobre la negociación con Pfizer: "El presidente la denuncia porque se siente ofendido e injuriado por las declaraciones y además siente que lesiona las instituciones de la democracia, que una dirigente tan importante como ella ponga sospechas sobre la compra de vacunas".

Por otro lado, se refirió, de cara a las elecciones 2021, a qué votante apunta: "El laburante pobre, el monotributista, el que vota por la billetera y la heladera. Por cómo está y cómo interpreta que el gobierno le está resolviendo sus problemas. Si ve que el gobierno lo ayuda y lo acompaña, probablemente nos voten y sino irán con María Eugenia (Vidal) en la Ciudad".

¿Otro Impuesto a la Riqueza? Sobre esto último, Santoro opinó si le tocara votar por un nuevo proyecto en el Congreso de la Nación: "No porque el aporte extraordinario fue por una vez y sería una mala señal que ese aporte se transforme en un impuesto permanente. No va a pasar el envío de un nuevo proyecto, lo manifestó nuestro mismo bloque, fue algo de única vez". Y sentenció: "Sí creo en la progresividad impositiva, la Constitución habla de que nuestro sistema tiene que buscar la equidad. Pero eso se tiene que atar a otras discusiones como el gasto o la deuda externa".