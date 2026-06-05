El sentido mensaje de Kicillof sobre el Indio Solari: "Despedimos a un héroe argentino"

El gobernador Axel Kicillof se referió a la muerte del Indio Solari y dijo que "era un día tristísimo", ya que "despedimos a un héroe argentino". "Es un día tristísimo para cientos de miles de ricoteros, entre los que me considero uno, porque despedimos al Indio... La verdad que despedimos a un artista, pero también despedimos a un héroe argentino", dijo el dirigente en La Plata.

Para Kicillof, el Indio Solari dejó "tres banderas" a través de su vida. "Le dio voz a una generación, a varias generaciones de argentinos y argentinas", explicó el dirigente y agregó: "Nos deja banderas que las resumo en 3: la verdadera libertad, la liberación; la otra la alegría y la otra la bandera del futuro". El dirigente cerró su discurso y pidió un aplauso para el cantante popular.

El mandatario participó del quinto Congreso político "para la Igualdad" producir, trabajar y cuidar, que realizaron en la Facultad de Psicología el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, la Universidad Nacional de La Plata y el Consejo Federal de Inversiones.

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La política despide al Indio Solari

El expresidente Alberto Fernández sostuvo que el fallecimiento del músico representa la pérdida de una figura clave de la cultura argentina. Destacó su "compromiso humano", su trayectoria como "músico independiente" y el impacto social y cultural generado por Los Redonditos de Ricota. Además, lo definió como "un artista coherente" que se mantuvo fiel a sus convicciones y logró conectar con distintas generaciones de argentinos.

Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados.

Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que Solari fue "una de las figuras más trascendentes de la música argentina". Señaló que su obra interpretó "los sueños, las inquietudes y las luchas de generaciones enteras" y remarcó que dejó un mensaje "profundamente humano y comprometido con su tiempo". También aseguró que su legado continuará vivo en sus canciones y en la memoria colectiva de sus seguidores.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, definió al Indio como una expresión de la cultura popular argentina y destacó el alcance de su obra a lo largo de distintas generaciones. "Su música, su poesía y una manera única de mirar la realidad con sus letras trascendió generaciones", escribió en sus redes sociales.

Katopodis también resaltó el mensaje que dejó el músico a través de sus canciones y sostuvo que "nos enseñó que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida". Finalmente, envió sus condolencias a la familia y a los seres queridos del artista, así como "a todo el pueblo ricotero", y cerró su homenaje con una de las frases más recordadas del universo redondo: "Las despedidas son esos dolores dulces".