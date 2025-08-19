Carmen Álvarez Rivero lanzó un repudiable comentario sobre el Garrahan.

La senadora nacional del PRO Carmen Álvarez Rivero lanzó un repudiable comentario sobre el Hospital Garrahan y la Universidad Nacional de Córdoba, en la reunión de comisión que le dio dictamen a los proyectos de ley de emergencia de la salud pediátrica y de financiamiento universitario.

"No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado", dijo Álvarez Rivero este martes durante el debate en comisiones. La declaración desató una ola de repudios en las redes sociales.

Luego, la senadora del PRO sentenció: "Por ejemplo, les digo, Córdoba tiene una academia de medicina de Córdoba. Y sí, necesitamos que tenga rango nacional. Y no significa ni un peso, yo no pido ni un peso".

La intención de los bloques opositores es que la sesión para tratar estos dos proyectos en la Cámara Alta del Congreso sea este jueves. Mientras se trate, habrá paro en el hospital pediátrico y una movilización de los trabajadores al Congreso.

La senadora Carmen Álvarez Rivero lanzó un repudiable comentario sobre el Garrahan.

También apuntó contra la universidad pública

Además, Álvarez Rivero despotricó contra la universidad pública, atacada por el gobierno de Javier Milei. "La Universidad Nacional de Córdoba, como está, así como está, es una estafa para los cordobeses o los que estudian ahí. Tiene menos del 20% de egresos respecto a los ingresos. ¿Por qué no egresan más? Tal vez sea ese ingreso irrestricto, tal vez no están marcadas las prioridades, mala gestión", expresó.

"Lo que les digo es que hoy faltan médicos, faltan pediatras y sobran otras profesiones que no tienen ninguna estrategia que estudien eso", añadió la senadora y concluyó: "La Universidad Nacional de Córdoba es una caja política sin control".