Convocan a movilizarse frente al Congreso mientras diputados traten los vetos de Milei

Este miércoles, la Cámara de Diputados tratará, entre otras iniciativas, los vetos que el presidente Javier Milei aplicó a las leyes de emergencia en discapacidad y de aumento de haberes jubilatorios. En la puerta del Congreso de la Nación, manifestantes de ambos sectores dirán presente para intentar ser escuchados por los diputados: necesitan que dos tercios de la Cámara baja respalden los proyectos originales.

En la Plaza de los Dos Congresos estarán las organizaciones de jubilados, que marchan todos los miércoles desde hace más de un año, en movilizaciones habitualmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. "Este miércoles 20 los jubilados estamos en Congreso desde las 12, horario de apertura de las sesiones, con la radio abierta. ¡Abajo los vetos! Leyes de emergencia de jubilados y discapacidad", indicó en sus redes sociales el Plenario de Trabajadores Jubilados, una de las organizaciones que marcha semana a semana.

También marchará el colectivo de discapacidad, reprimido por el gobierno de Javier Milei en una de las últimas protestas. "El movimiento Disca se niega a ser variable de ajuste de este gobieno enemigo de la clase trabajadora", dijeron en una convocatoria los integrantes de Tribuna Disca.

Además, marcharán partidos de la izquierda y algunos sindicatos, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que anunció un paro para el miércoles. "Por las jubilaciones, la moratoria y emergencia en discapacidad exigimos el rechazo a los vetos ya", indicó en su cuenta de X el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.

Sesión clave por discapacidad y jubilaciones

La Cámara de Diputados convocó para este miércoles la sesión especial impulsada por bloques opositores para tratar los vetos del Gobierno a las leyes de discapacidad y de jubilaciones. La citación a la sesión especial solicitada por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue comunicada el lunes por el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagan.

Para que la oposición pueda insistir con la sanción original de los proyectos que vetó Javier Milei, deberá conseguir que dos tercios de los presentes los acompañen, mientras que el oficialismo los puede ratificar con un solo tercio de los diputados presentes.