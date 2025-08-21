Máxima tensión en el Congreso: Prefectura tira gases a trabajadores del Garrahan

Mientras el Senado trata la ley de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, entre otros proyectos que incomodan al gobierno de Javier Milei, en la calle, en la Plaza de los Dos Congresos, trabajadores del Garrahan hacen fuerza para que se apruebe la "Ley Garrahan". Como les pasa a los jubilados todos los miércoles, efectivos de la Prefectura -a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- aplicaron el protocolo antipiquetes para impedir que protesten sobre la calle y les tiraron gases a los que pedían reclamar en paz.

Además de los trabajadores del principal centro pediátrico del país, hay docentes y no docentes universitarios y trabajadores del INTA, entre otros sectores afectados por el ajuste de Milei.

En la previa de la movililzación, el secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, había expresado: "Ante la reciente confirmación de que el Senado sesionará mañana, pusimos en marcha la resolución de nuestra asamblea, según la cual paramos y nos movilizamos para exigir la aprobación de la ley de emergencia pediátrica, también conocida como 'ley Garrahan'".

"Paramos desde las 7 y nos movilizaremos a las 10.30 hacia el Congreso. La agenda parlamentaria de estas 48 horas estuvo condicionada por reclamos populares muy sentidos, como el de las personas con discapacidad, las jubilaciones o el propio Garrahan. Mañana nos movilizaremos junto a trabajadores de otros organismos afectados por el vaciamiento y al ajuste salarial, como el INTI, INTA o Vialidad Si un Congreso que tantas veces facilitó los ataques de Milei hoy puede asestarle golpes a su ajuste es gracias a la lucha que se impuso desde abajo. Por eso, hay que redoblar ese camino, para que se aprueben todas las leyes populares y luego para derrotar los eventuales vetos", agregó Lipcovich.

Además, hay otros sectores afectados por los proyectos que trata la Cámara Alta del Congreso. Antonio Rosselló, docente universitario y miembro de las Mesas Ejecutivas de al AGD-UBA y la Conadu Histórica, explicó a El Destape en la previa: "Vamos a estar allí con una delegación, ya que el jueves y el viernes estaremos de paro nacional y con asambleas".