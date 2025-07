En medio de la tensión entre Milei y los gobernadores, Llaryora llamó a los senadores a defender "los intereses del pueblo"

En la antesala de una sesión crucial en la Cámara alta, el gobernador Martín Llaryora reafirmó su compromiso con el "federalismo real" y llamó a que los senadores "defiendan los intereses del pueblo". "Nosotros seguimos defendiendo nuestra provincia y a los cordobeses”, apuntó el mandatario en un fuerte mensaje.

El pronunciamiento de Llaryora llega en un momento caliente: luego de que el presidente Javier Milei negara enviar los fondos que los gobernadores reclaman y los acusara de "querer destruir al Gobierno nacional", el Congreso debatirá temas clave. Unión por la Patria (UxP) y otros partidos de la oposición están presionando para que se traten varios proyectos de ley, incluyendo un bono para jubilados y pensionados, una moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Sin embargo, el Presidente anunció que vetará estas iniciativas, y La Libertad Avanza (LLA) no considera válidos los dictámenes correspondientes.

Además, se tratarán iniciativas impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que exigen coparticipar el impuesto al combustible, y otro que obliga al Ejecutivo nacional a repartir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con criterios más transparentes. Ambos fondos son vitales para las provincias, especialmente en un contexto de ajuste, caída de la recaudación y subejecución de partidas presupuestarias. Para que se traten los proyectos se necesitan dos tercios, porque no tienen dictamen de comisión.

En este marco, el mandatario cordobés envió un mensaje cargado de presión: aunque no los nombra explícitamente, parece dirigido directamente a Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, ambos de Juntos por el Cambio. La crítica radica en que, hasta el momento, estos legisladores no se pronunciaron a favor de las propuestas legislativas que beneficiarán a los territorios regionales.

A través de su cuenta de X, Llaryora remarcó que esto "no afecta el equilibrio fiscal del Gobierno nacional", pero "sí perjudica a las provincias de forma directa". El reclamo no es aislado: según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ejecución de los ATN cayó 97% en el primer semestre del año en comparación con 2023. Y respecto al Impuesto a los Combustibles, se trata de un tributo nacional que, actualmente, no es coparticipable, lo que contradice los principios establecidos por el régimen federal según el criterio de muchos constitucionalistas y funcionarios provinciales.

Milei negó recursos a gobernadores: "Perversión enorme"

El presidente Milei volvió a cargar contra los gobernadores al asegurar que su intención "es romper todo". “A ellos les importa el poder y la de ellos y este modelo prueba que son parte del problema y no de la solución", añadió-

“Todas las aberraciones que están tratando de hacer son dos puntos y medio del PBI”, dijo en diálogo con El Observador y agregó: “Hay una perversión enorme por parte de algunos gobernadores, así como nosotros bajamos impuestos, ellos lo suben. Mientras que hacemos un esfuerzo enorme para bajar impuestos y devolver el dinero, se lo apropian. Hay una clara intención de romper todo el tiempo”.

Al hablar acerca del viaje cancelado a Tucumán por el 9 de julio, Milei aseguró que su plan era “hacer la ceremonia histórica en la Casa de Tucumán”, pero, a raíz de las condiciones climáticas, la recomendación fue “que no se viajara”, a la vez que dijo que “no estaban garantizadas las condiciones para volver” a Buenos Aires y dijo que “las especulaciones” lo tienen “sin cuidado”.

“Nuestro plan era hacer la ceremonia histórica en la Casa de Tucumán y el plan se mantuvo hasta las 17. Estaba en Olivos y no se veía nada, era como estar dentro de una nube, y la situación era compleja. Había muchísimos vuelos que estaban cancelados y ya la recomendación era que no se viajara. Era un peligro. Lo más complejo era que no estaban garantizadas las condiciones para volver”, señaló.