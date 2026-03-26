El peronismo denuncia que les robaron 30 lugares en las comisiones del Senado y evalúa judicialización

Mientras el Senado avanza con la agenda propuesta por el oficialismo bajo el comando de Patricia Bullrich, el peronismo patea el tablero y denunció este jueves el arrebato de 30 lugares en las comisiones que les corresponde por su proporcionalidad en la representación.

En el marco del debate por la designación como embajadora de la neuquina Lucila Crexell, la senadora justicialista Juliana di Tullio reclamó por los lugares que le corresponden a la principal bancada opositora. “Todo lo que surja de acá es nulo. Hay un vicio de origen porque nosotros no somos parte. Se quedaron con 30 lugares que le corresponden a la oposición”, arremetió.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El reclamo es por los asientos en las comisiones permanentes que oscilan según el caso de entre 6 o 7 espacios para el justicialismo. A partir del acuerdo que Bullrich consiguió con todo el arco antikirchnerista, La Libertad Avanza logró primero dejar a la oposición con una expresión mínima pero ahora tampoco le otorga esos lugares. Cuando se conforma una comisión, cada espacio postula a sus integrantes. El oficialismo señala que desde el PJ se demoraron en enviar los listados y por eso avanzaron sin ellos. “El que se fue a Sevilla perdió su silla”, responden con malicia.

“Esto nunca pasó en la historia del Senado. Mandamos todas las notas con la apertura de sesiones en la primera semana de marzo. Tienen que sacar a los suyos porque no les corresponden”, piden en el interbloque presidido por José Mayans. Tampoco les otorgaron presidencia de comisiones. Este punto es clave ya que se trata de la cabeza que coordina el debate y define tiempos, modalidades y expositores. Es tradición que las más importantes sean presididas por el partido gobernante independientemente de la cantidad de bancas.

“No tienen riesgo si somos 6 en un debate de 17, realmente no les modifica nada. Las discusiones antes eran por un redondeo. Acá hay una violación a la representación. Bullrich promete arreglarlo pero no lo va a hacer. No va a quebrar su acuerdo con los 47 por nosotros”, reconocen en la oposición.

Por ejemplo, en la comisión de Acuerdos que sesionó este jueves el peronismo reclama 6 lugares, pero LLA les da 3. “Y bueno ¿Qué va a hacer? Les quedaron 3. El reglamento dice que la proporción es en la medida de lo posible y acá no se pudo”, contestan los armadores de la estrategia libertaria. “Hay muchos bloques que considerar. El reglamento está distorsionado pensado para un sistema bipartidista. Y hay monobloques, interbloques, bloques de dos. Nosotros no robamos nada”, se defienden.

En este momento se evalúa la judicialización a fin de sentar un precedente. No hay confianza en que los Tribunales fallen a favor del peronismo sino a que se defina que los acuerdos políticos no son judicializables y sentar jurisprudencia. “Eso no le conviene a nadie porque un día la tortilla se da vuelta y ahí los quiero ver”, desafían en el justicialismo.