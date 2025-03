DNU por el acuerdo con el FMI: la oposición planifica el rechazo, mientras el gobierno de Milei no consigue los números

Este jueves, el Congreso levantó la convocatoria a la Bicameral que iba a analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei sobre un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Internas y desconfianzas muestran al oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) en situación de debilidad en la búsqueda del consenso con otras fuerzas, mientras que la oposición ya planea el rechazo al decreto.

LLA: su interna y falta de acuerdos

Mientras las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich reprimían a manifestantes, el diputado nacional de LLA Lisandro Almirón y el jefe de la bancada del Movimiento de Integración y Desarrollo, Oscar Zago, se agarraron a trompadas en el medio del recinto. Los improvisados púgiles debían verse las caras hoy en la reunión de la Bicameral

Fuentes del oficialismo adujeron que se levantó la Bicameral porque, "por pedido de la oposición", se pospuso la reunión, que será recién el martes a las 15, para que vengan representantes del Ejecutivo a explicar el supuesto acuerdo. "Había votos, aunque los radicales estén un poco bipolares", comentaron. Según la misma fuente, están citados el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; el secretario de Política Económica, José Luís Daza; y el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur.

"Es importante porque necesitamos más información", comentó una fuente de la llamada oposición dialoguista, que señaló que en el DNU no se explican montos, plazos ni precisiones concretas sobre el acuerdo, que aún no ha sido firmado y, hasta lo que se sabe, ni siquiera, sellado de palabra. Al margen de esto, la misma fuente cree que el levantamiento de la reunión se debió a que no tenían los votos para dictaminar y por la pelea Almirón-Zago.

La pelea entre el mileista y un aliado muestra que el oficialismo no tiene a su tropa alineada. Esto no solo complica al dictamen de apoyo al supuesto acuerdo, sino también a la elección de autoridades de la Bicameral. Por reglamento, la conducción le corresponde ahora a Diputados.

Actualmente, el titular de la comisión es el senador de LLA Juan Carlos Pagotto. El número puesto del oficialismo era Almirón. "Es obvio que Zago no lo va a votar", conjeturó una fuente parlamentaria. ¿Quién sería entonces? La Bicameral tiene un recambio en su integración, ya que Hernán Lombardi, que asumió como ministro de Producción porteño.

En su lugar, el reemplazante de Lombardi en la Bicameral será el diputado Diego Santilli. El bonaerense es uno de los amarillos con mayor sintonía con LLA.

El titular de la Bicameral, Juan Carlos Pagotto (LLA)

La estrategia de la oposición

La caída de la reunión de la Bicameral tomó por sorpresa a la oposición. La especulación que circulaba era que LLA no tenía los números y que Zago no iba a votar a su rival. La preocupación para LLA es que Unión por la Patria tiene seis de los 16 integrantes de la Bicameral, por lo que no puede descuidar ningún voto aliado y el episodio. Desde el peronismo habían definido como "una ilegalidad" al supuesto acuerdo.

De no pasar por la comisión, tras diez días de su promulgación, el DNU puede ser tratado por cualquiera de las dos cámaras. Si las dos no lo acompañan, es rechazado. LLA se arriesga a tener un cierto control sobre la sanción del decreto, que vende ante el FMI y los mercados como el supuesto "aval" del Congreso al supuesto acuerdo.

En la semana, se registraba un inicio de conversaciones que en Diputados tiene como participantes a los bloques Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda y los Trabajadores. En el Senado, además del interbloque del peronismo, hicieron público su rechazo los senadores radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco.

"Están flojos de papeles y desesperados. Se va a caer solo", especulaba una fuente de uno de esos sectores en los pasillos de la Cámara Baja, en alusión al oficialismo. Otra voz de la oposición exigía explicaciones del ministro Luis Caputo al Congreso.

Fuentes parlamentarias descreen en que se le complique la sanción del DNU en alguna de las dos Cámaras al oficialismo y adujeron que "en Diputados está difícil que se caiga".

Quiénes integran la Bicameral que controla los DNU

La Bicameral de Trámite Legislativo está compuesta presidida por el senador oficialista Juan Carlos Pagotto, e integrada por Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, María Teresa González, Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez, Vanesa Siley (Unión por la Patria), Víctor Zimmerman, Francisco Monti (Unión Cívica Radical), Luis Juez, Diego Santilli (PRO), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Francisco Paoltroni (Libertad Trabajo y Progreso), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Oscar Zago (Movimiento de Integración y Democracia)