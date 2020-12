Tras la aprobación de la media sanción del proyecto de ley para la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados, ya hay fecha para el último debate del año en Senadores. El martes 23 de diciembre, en las vísperas de las fiestas, la Cámara Alta votará a favor o en contra del aborto legal para disminuir el porcentaje de la mortalidad materna en Argentina. Por eso, durante las dos semanas siguientes, se realizarán distintas exposiciones sobre el tema.

Este miércoles por la tarde, se dio una emocionante situación protagonizada por Cecilia Ousset. La ginecóloga es conocida por realizar una intervención de urgencia a una niña de 11 años que había sido abusada sexualmente durante el 2019. En esta oportunidad no dudó en mostrarse a favor porque "a la cárcel siempre van las pobres y nadie más".

Además se animó a contar su experiencia como médica: "En mi consultorio privado, donde ejerzo hace 16 años, no llamé ni una sola vez a la policía. En cambio, en el hospital público, hace 20 años, atendía con una al lado. Entonces, ¿por qué tiene que continuar la misma diferencia? ¿Por qué las médicas y los médicos tenemos que creernos las dueñas y los dueños de los cuerpos de las más vulnerables?".

En la misma línea, Ousset agregó un crudo relato: "Yo ejercí violencia obstétrica sobre mujeres que tenían la mala suerte de estar conmigo en la guardia. Yo sé que ya no tengo redención, que no tengo perdón. Pero no puedo volver al tiempo atrás, por eso estoy hoy con ustedes". Y sentenció: "Vengo a traer la voz de mis propias víctimas en las que ejercí, sin duda alguna, un abuso de poder, a las que expuse ante la policía a las que juzgué y a las que interrogué de manera cruel".

Recordemos que en su momento, ante lo sucedido con la niña que fue obligada a parir por el gobierno de Tucumán tras la violación, los médicos Cecilia Ousset y José Gijena fueron denunciados por homicidio. Tras el fallecimiento de la beba, se inició la acción judicial y abrió una investigación penal fuertemente rechazada.

