Kicillof distinguió a oficiales de la Policía por su participación en procedimiento de alto riesgo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes el acto en la Casa de Gobierno, la entrega de reconocimientos al mérito a 32 efectivos de la policía bonaerense por su participación en procedimientos de alto riesgo o de trascendencia durante 2025.

En ese marco, durante el acto Axel Kicillof afirmó: “Estamos reconociendo a los efectivos que, por sus acciones de valentía, de arrojo y de generosidad, mostraron un inmenso compromiso y un servicio ejemplar en sus tareas”. “Si bien son distinciones individuales, son también un reconocimiento a la fuerza en su conjunto”, remarcó el Gobernador quién estuvo acompañado por el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso.

“En la Provincia estamos llevando adelante una batería de políticas en materia de seguridad que serían imposibles de implementar sin la colaboración de los más de 100 mil efectivos de nuestra Policía”, expresó el Gobernador y añadió: “Esta es una forma de reconocer el esfuerzo y el desempeño diario de quienes trabajan para llevar tranquilidad a todos los y las bonaerenses”.

Destacar el trabajo por la comunidad

La condecoración San Miguel Arcángel constituye el máximo reconocimiento honorífico que entrega el Ministerio de Seguridad para destacar la valentía, el compromiso y el servicio en operativos de gran envergadura. En esta oportunidad, fueron distinguidos efectivos que protagonizaron acciones relevantes en el desmantelamiento de bandas criminales, el rescate de personas durante las inundaciones en Zárate y la atención de diversas situaciones de emergencia, entre otras intervenciones.

Por su parte, el ministro Alonso subrayó: "Esta entrega de medallas es un reconocimiento hacia nuestros efectivos que ponen en riesgo su vida para salvaguardar a su comunidad: nos sentimos orgullosos de estos oficiales que marcan el camino para las nuevas generaciones que cuidarán la seguridad de las y los vecinos bonaerenses".

