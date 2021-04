Después de que se conociera la noticia sobre el fallo de la Justicia porteña con respecto a las clases presenciales, el jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco aseguró que "si algún colegio de la Provincia decide no acatar las medidas, será sancionado", y destacó que "el pueblo ha acatado las nuevas medidas perfectamente".

"Nosotros no podemos permitir que no se cumpla el decreto. Si algún colegio de la Provincia decide no acatar las medidas, será sancionado como corresponde y dice la ley", resaltó Bianco cuando se conoció la noticia sobre el amparo de la justicia porteña. El jefe de Gabinete de la Provincia precisó que "el pueblo bonaerense acató de manera ejemplar nuevamente las medidas", y agregó: "Todos somos conscientes de la situación tan grave que estamos viviendo".

Por otra parte, aclaró que "la gran mayoría de los intendentes de Juntos por el Cambio están en contacto permanente" con el gobierno bonaerense, y subrayó: "Están trabajando con nosotros. Inclusive, hay intendentes de Juntos por el Cambio del interior que están evaluando la posibilidad de pasar a fase 2".

En ese sentido, aclaró que "no hay un colectivo de intendentes de Juntos por el Cambio" que estén en contra de las restricciones nocturnas que dictó el presidente Alberto Fernández. "Me parece que hay un par de intendentes que, al igual que lo hizo la Ciudad de Buenos Aires, han tomado la decisión de hacer política con la pandemia. Me parece una decisión poco feliz", apuntó.

El Ministerio de Salud confirmó que, en las últimas 24 horas, se registraron 16.267 nuevos casos de coronavirus y, además, 65 fallecidos. No obstante, el dato que más preocupó es el de 74% de ocupación de camas en el AMBA.

Los datos fueron brindados a través del informe diario de la cartera que dirige Carla Vizzotti. Allí se conoció que, por con estos datos diarios, ya son 2.694.014 los contagios mientras que ya hubo 59.228 fallecidos por la enfermedad. Por otro lado, se supo que hay 4.105 personas internadas en las camas UTI con COVID-19 y, además, que con respecto a la ocupación a nivel nacional el número llega a 64,7% mientras que a nivel del Área Metropolitana el número asciende a 74.2%.