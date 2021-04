La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires emitió un fallo que ordena la habilitación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires contra el DNU que presentó Alberto Fernández. Al respecto, el Ministro de Justicia, Martín Soria sostuvo: "Utilizar políticamente al Poder judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos".

A través de sus redes sociales, el flamante Ministro de Justicia indicó: "El Presidente Alberto Fernández tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas". Por otro lado, además recordó que "utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos".

Martín Soria, además, hizo referencia a que la medida "sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales". Además, indicó: "Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política". Para finalizar, el funcionario, reveló: "La fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida".

La votación del tribunal que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli fue unánime, y la medida se hará efectiva este lunes ya que el Gobierno nacional no puede recusar, por no formar parte del caso. Por otro lado, gremios de la Ciudad salieron al cruce por la escalada de casos de COVID-19 en la Ciudad y tras conocerse el fallecimiento de otro docente durante esta tarde. No solo llamaron al paro sino que también anticiparon que denunciarán a los jueces por "delitos contra la salud pública".

Hoy, antes de esta situación, el Ministerio de Salud confirmó que, en las últimas 24 horas, se registraron 16.267 nuevos casos de coronavirus y, además, 65 fallecidos. No obstante, el dato que más preocupó es el de 74% de ocupación de camas en el AMBA.

Los datos fueron brindados a través del informe diario de la cartera que dirige Carla Vizzotti. Allí se conoció que, por con estos datos diarios, ya son 2.694.014 los contagios mientras que ya hubo 59.228 fallecidos por la enfermedad. Por otro lado, se supo que hay 4.105 personas internadas en las camas UTI con COVID-19 y, además, que con respecto a la ocupación a nivel nacional el número llega a 64,7% mientras que a nivel del Área Metropolitana el número asciende a 74.2%.