COVID: Córdoba puede volver mañana a restricciones más duras o directamente a Fase 1

Ayer se reunió el Gobierno provincial con intendentes. Este martes hubo 5.133 nuevos contagios de Covid, una cifra similar a la de los casos acumulados entre marzo y agosto de 2020. Casi el 80% de las camas UTI están ocupadas por pacientes con coronavirus.

Este martes 1 de junio, la provincia de Córdoba registró 5.133 nuevos contagios de Covid y el dato encendió la luz roja en el Gobierno provincial: es que, en sólo 24 horas, la provincia mediterránea sumó la misma cantidad de casos que los 5.000 acumulados en los cinco primeros meses de la pandemia, entre el 26 de marzo y el 22 de agosto de 2020.

Mañana jueves o a más tardar el viernes, Córdoba volverá a Fase 1; como le exigieron hoy los intendentes al ministro de Gobierno, Facundo Torres, en una reunión de tres horas de la Mesa de Acción Sanitaria ; y como lo había adelantado el lunes 31 de mayo el propio ministro de Salud, Diego Cardozo: “Nosotros no queremos entrar en polémica con declaraciones de funcionarios nacionales pero está claro que cuando la ocupación de camas críticas llega o supera el 80% vamos a hablar de restricciones o suspensión de actividades, por un tiempo limitado”. Ayer, las camas de terapia intensiva ocupadas sólo por pacientes con Covid, llegaban al 73%.

El domingo 23 de mayo pasado, hubo una fuerte discusión se dio en el centro Cívico de Córdoba, donde el ministro de Salud, Diego Cardozo estuvo a punto de presentar su renuncia junto a la de todo su equipo del ministerio. Una alta fuente del Gobierno cordobés confió a El Destape que Cardozo les dijo a sus pares: “Yo me voy antes, no voy a pagar el costo político de decidir quién vive y quién no; hace meses les advertí que atendieran la situación sanitaria y no me hicieron caso. No quiero estar cuando haya que elegir a qué paciente salvarle la vida, a qué paciente internar, a qué paciente darle un respirador”.

En la reunión de hoy se resolvió monitorear cada 12 horas el número de camas críticas ocupadas con pacientes Covid. Además del ministro Torres, participaron del encuentro donde se analizó la situación epidemiológica cordobesa el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer –por la alta cantidad de casos en la región-; el secretario de Gobierno de Córdoba Capital, Miguel Siciliano; Ignacio García Aresca, intendente de San Francisco y presidente del foro de intendentes de la alianza schiarettista Hacemos por Córdoba; el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas; Oscar Saliba, intendente de Huinca Renancó y presidente del Foro de Intendentes Radicales; Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza y presidente del bloque de Municipios y Comunas Radicales; el intendente de Cosquín, Gabriel Musso por los vecinalistas y el intendente de Salsipuedes, Marcelo Bustos (PRO).

El martes pasado, el gobernador Juan Schiaretti, que volvió a sus funciones tras ser intervenido por un tumor en un riñón, ordenó que Córdoba adhiera al confinamiento del próximo fin de semana del 5 y 6 de junio dispuesto por la Casa Rosada. Hace cinco días, el viernes 28 de mayo, el Gobierno de Córdoba había adelantado que no adhería a las restricciones; pero los datos duros de contagios de Covid bajaron a la realidad la apuesta cordobesista en materia sanitaria.

El 18 de mayo, cuando Córdoba registró 4.074 casos, el intendente Daniel Salibi había advertido: “Con más de 4.000 contagios registrados en la provincia, creo que tenemos que acordar volver a Fase 1 en toda la provincia, eso vamos a discutir mañana, la situación está desbordada. Los médicos y el personal de salud nos piden acciones urgentes. Siempre hemos tratado de lograr un equilibrio entre la salud y la economía, cuidando a nuestra gente desde lo sanitario y también atendiendo las necesidades económicas y financieras; pero hoy urge preservar la salud y la vida”. Luego vino el confinamiento de nueve días anunciado por el presidente Alberto Fernández que duró entre el 21 y el 30 de mayo.

Hoy Salibi volvió a reclamar que Córdoba regrese a Fase 1: “Se lo dijimos al ministro Torres, hay que volver a Fase 1 estricta, como en marzo del año pasado. No al confinamiento de la semana pasada. Ya vimos que no funcionó y lo violaron, entre otras cosas, con fiestas clandestinas. Necesitamos volver a Fase 1 con un acompañamiento económico a los sectores de la sociedad más castigados. No necesitamos una ruta más o un puente más; que esas partidas de obra pública se destinen a ayudas sociales”.

Esta mañana se reunirá nuevamente la Mesa de Acción Sanitaria y se resolverá el paquete de ayudas a implementar. Los intendentes están dispuestos no cobrar las tasas de Industria y Comercio; además sugirieron que la Provincia realice mayores aportes monetarios; además de las partidas que podría disponer la Nación, con la implementación, nuevamente de las ayudas a través de un nuevo IFE.

“Está toda la provincia parecida, algunas ciudades están un poco mejor, otras, un poco peor. En el caso nuestro, tenemos un aumento considerable de 60 casos por día, 66 tuvimos hoy (martes), en una población de 60 mil habitantes. Es un número que es preocupante, pero no alarmante; el tema es que nosotros en Río Tercero somos receptores de otras ciudades satélites y tenemos todas las camas ocupadas. La mitad de nuestros pacientes internados son de Río Tercero y la otra mitad de otras ciudades; más allá del tema local; acá lo que está en crisis es el sistema sanitario provincial, nos estamos quedando sin camas”, le dijo el intendente Ferrer a El Destape.

El ministro de Gobierno Facundo Torres, consideró que en el encuentro con los intendentes “fuimos muy sinceros, cada uno mostró su preocupación por la situación. Como ya lo adelantó el ministro Cardozo, se tomarán medidas más restrictivas en el caso de que lleguemos al 80% de las camas críticas ocupadas. La idea es siempre seguir trabajando en conjunto para cumplir con las medidas que decide la Provincia”.

Clases virtuales

Otro de los intendentes que participó de la reunión confió: “Todo parece indicar que volveremos a las clases virtuales en toda la provincia, no sólo en las ciudades de más de 30 mil habitantes. Y va a haber, seguramente otras restricciones de circulación y de actividades comerciales”.

El Gobierno de Córdoba había ordenado que hasta el viernes 11 de junio en esta Capital y las ciudades del Gran Córdoba como La Calera, Saldán, Mendiolaza, Villa Allende, Malagueño, Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Jesús María y Colonia Caroya sólo los alumnos de nivel medio siguieran con clases virtuales. La medida incluye también a Río Cuarto y sus vecinas Las Higueras y Holmberg; Río Tercero, San Francisco; Villa María y Villa Nueva; Bell Ville, Cruz del Eje y a Villa Dolores y su vecina San Pedro.

Además de estas ciudades y conglomerados, otras 12 localidades fueron autorizadas para seguir con clases virtuales debido a la situación epidemiológica que atraviesan: Balnearia, Corral de Bustos, Alto Alegre, Cruz Alta, La Tordilla, Villa Gutiérrez y Lucio V. Mansilla no tendrán clases presenciales hasta el próximo viernes 4 de junio en los tres niveles; mientras que Bialet Massé, Cosquín, San Marcos Sierras y Arias suspendió sus clases presenciales sólo para los alumnos del nivel medio.

¿Por qué se dispuso la virtualidad a los alumnos de secundario? Porque los adolescentes tienen autonomía de movimiento y no respetan los cuidados y son difusores del Covid a sus familiares.

Un caso similar al de Villa Allende o La Calera donde los estudiantes de nivel medio tienen clases virtuales, es el de Malvinas Argentinas, una ciudad pegada a esta Capital; sin embargo, sus tres escuelas secundarias funcionan en modo presencial: “Somos una ciudad dormitorio; nuestros datos no se cargan como municipio Malvinas Argentinas, sino que se suman a los de la ciudad de Córdoba; el transporte interurbano funciona como el urbano de la Capital y no tenemos COE regional, sino que dependemos del COE central. En la práctica funcionamos como un barrio de Córdoba y el intendente (Gastón) Mazzalay no aparece, no da la cara en pleno pico de pandemia”, coincidieron padres y docentes de la localidad del Gran Córdoba.