El gobierno de Javier Milei inicia una semana compleja luego de perder en las elecciones en Corrientes donde quedó en cuatro puesto ante el oficialismo y el peronismo local. Ahora se prepara para el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires donde tuvo una mala recepción de la gente que expresa el clima político de cara a las elecciones legislativas 2025. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Para el CELS, "el Gobierno va en contra de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a informarse"
En VIVO - Actualizado hace 15 minutos
El CELS cuestionó el pedido del gobierno de Milei y la decisión judicial de otorgarle la cautelar. "En vez de esclarecer los hechos, criminalizan a quienes difunden," sentenció la ONG, en referencia al escándalo de coimas que sacude al entorno presidencial.
Hace 21 minutos
Para el CELS, "el Gobierno va en contra de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a informarse"
El CELS denunció el pedido del Gobierno nacional para evitar la difusión de presuntos audios de Karina Milei y la decisión judicial de otorgarle esa cautelar. "Un juez prohibió que se difundan audios de Karina Milei y el Ministerio de Seguridad pide que allanen a medios y a periodistas", aseguró la ONG y agregó: "El gobierno va en contra de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a informarse de temas de interés público. En vez de esclarecer los hechos, criminalizan a quienes difunden."
Hace 1 hora
Bullrich, sobre los que filtraron los audios de Karina Milei: "No son periodistas"
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que quienes filtraron los audios de Karina Milei "no son periodistas" a juzgar de cómo manejaron, según ella, la información. "No son periodistas y si reciben un audio de este tipo lo primero que harían es hablar con la fuente", opinó Bullrich en diálogo con Radio Rivadia.
Hace 4 horas
El Gobierno denunció "una operación ilegal" y la Justicia frenó nuevos audios
El vocero Manuel Adorni afirmó que "se grabaron conversaciones privadas" de Karina Milei y otros funcionarios "que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo". La demanda señala que la hermana del Presidente sospecha que, de tratarse de un audio real, "el mismo fue obtenido ilegalmente dentro de la Casa de Gobierno".
Hace 4 horas
“Sin Terapias, Sin Trabajo, Sin Voz”: protesta masiva frente a ANDIS
Este mediodía, prestadores, personas con discapacidad, familiares y organizaciones del sector se congregaron frente a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en CABA para denunciar un entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios y que, según los manifestantes, ha desencadenado un vaciamiento institucional sin precedentes. La protesta se intensificó tras la filtración de audios atribuidos al ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, que revelan presuntas coimas y negociados que salpican a figuras del entorno presidencial.
Rocío Librandi, prestadora en el área educativa, expresó su preocupación por el cierre de más de 100 centros de integración, lo que dejó a más de 5.000 niños sin terapias y a miles de profesionales sin empleo. “ANDIS sigue cerrando espacios fundamentales. Esta lucha no es solo del sector discapacidad, es una denuncia al sistema político que permite este vaciamiento”, afirmó. Los manifestantes exigieron apoyo de partidos, sindicatos y la sociedad en general para visibilizar el conflicto y frenar el desmantelamiento de políticas públicas esenciales.
Entre los reclamos se destacan la restitución de pensiones no contributivas, la reincorporación de despedidos, la ampliación del cupo laboral para personas con discapacidad y el enjuiciamiento de los funcionarios implicados en la trama de corrupción. También se pidió la aplicación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la creación de una comisión liderada por profesionales y personas con discapacidad para dirigir la agencia. “Basta de violencia económica e infantilización. Somos adultos y exigimos dignidad”, concluyeron los manifestantes.
Hace 5 horas
Leandro Santoro respaldó a Itai Hagman: 'Me representa y quiero que sea diputado nacional"
Leandro Santoro expresó un respaldo enfático a la candidatura de Itai Hagman por Fuerza Patria, destacando no solo su capacidad política sino también su sensibilidad humana. En el acto realizado en San Cristóbal, lo definió como “uno de los mejores cuadros del campo nacional y popular” y “el mejor diputado que tiene nuestro bloque”. Santoro recordó la intervención de Hagman en defensa del monotributo social durante el debate de la ley Bases, señalando que su discurso fue tan conmovedor que logró modificar el proyecto en el Congreso.
Más allá de la afinidad partidaria, Santoro subrayó que su apoyo nace de una convicción personal: “Itai Hagman me representa y quiero laburar para que sea diputado nacional y que le demuestre a la Ciudad de Buenos Aires que con corazón podemos ganar elecciones”. En tiempos de polarización y desencanto, valoró la capacidad de Hagman para construir puentes “con amor, inteligencia y sensibilidad”, posicionándolo como una figura clave para enfrentar el modelo del gobierno actual.
Hace 5 horas
Pulseada devaluatoria: el agro liquidó en agosto la mitad que en julio
Las empresas del sector liquidaron la suma de u$s1.818 millones. Es un 25% menos en relación al mismo mes del 2024, así como una caída del 55% en relación a julio previo.
Hace 5 horas
Tras perder $170.000 millones, Celulosa se presentó en concurso de acreedores
La empresa había reportado pérdidas por $172.634 millones a partir de una caída de ingresos del 44% y un patrimonio neto negativo de $23.744 millones, lo cual la convierte en una compañía en condición de “quiebra técnica”.
Hace 6 horas
Ferraro cuestiona el viaje de Milei a EEUU para asistir a espectáculo de Fátima Florez: “Con la nuestra”
El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI) criticó el próximo viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, señalando que incluye su asistencia al espectáculo de su ex pareja, Fátima Florez, en Las Vegas. Ferraro compartió en redes sociales un afiche del show, que se promociona con la frase “Viene Milei”, y cuestionó el uso de fondos públicos para este tipo de actividades. El evento, titulado *Fátima Florez SuperStar*, se realizará en el Teatro SAHARA el 5 y 6 de septiembre, y se enmarca en una gira presidencial que también contempla reuniones con empresarios en Los Ángeles.
Además, Ferraro fue designado presidente de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $Libra, que indagará a Milei, su hermana Karina y otros involucrados por presuntas estafas. Mientras tanto, fuentes oficiales indicaron que Milei viajará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein, pero no por Karina Milei. El viaje ocurre en medio de denuncias por pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y justo antes de las elecciones bonaerenses.
Hace 6 horas
Docentes de la UNaF denunciaron persecución académica ante el CIN
La denuncia se centró en más de 50 juicios académicos iniciados por las autoridades de la Universidad, bajo el argumento de “incompatibilidad ideológica”, contra docentes cuyas posturas no coinciden con las políticas públicas de Javier Milei.
Hace 6 horas
Milei vende las joyas de la abuela: ponen cifra a un terreno millonario en Palermo
El Gobierno ya se desprendió de un edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. La medida se enmarca en el plan de la administración libertaria de obtener fondos con la venta de inmuebles que considera “innecesarios”.
Milei vende las joyas de la abuela: ponen cifra a un terreno millonario en Palermo
Hace 7 horas
Denuncian sobreprecios en PAMI: "Quintuplicaron el valor de lentes intraocular"
Según la denuncia, los lentes que hasta julio eran adquiridos por cada profesional médico a un valor de mercado de $35.000, pasaron a costar entre $150.000 y $230.000 tras la centralización de compras por parte del PAMI desde el 1 de agosto.
Denuncian escandalosos sobreprecios en PAMI: quintuplicaron el valor de lentes intraocular
Hace 9 horas
Francos reconoció la dura derrota en Corrientes: "No teníamos chances"
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, reconoció la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones en Corrientes y afirmó que su partido no tenían chances de ganar y detalló que no lograron llegar a un acuerdo con el oficialismo local. "Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances", sostuvo en Radio Rivadavia.
"Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo", detalló en relación al desacuerdo con el oficialismo local. En este sentido, insistió en que "claramente no esperaban un resultado impactante" en Corrientes. "Estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí, distinto va a ser a nivel nacional", apuntó.
Hace 10 horas
Acosado por denuncias, Milei se prepara para otra semana de disgustos en el Congreso
Unión por la Patria afina una posible sesión en el Senado con un temario incómodo para el Presidente y Karina Milei. Mientras tanto, las comisiones de Diputados seguirán presionando sobre el caso Spagnuolo y $LIbra.
En medio de un lluvia de denuncias que sacude al Gobierno, el Congreso volverá a amargarle la semana a Javier Milei. El peronismo del Senado prepara una sesión para recortarle los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) al presidente y mide los tiempos para rechazar el veto a Discapacidad. Por su parte, Diputados irá a fondo en las comisiones contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la causa Spagnuolo y las revelaciones de presuntas coimas y continuará la comisión investigadora de $Libra.
Hace 11 horas
Dura derrota para los Milei: los libertarios quedaron cuartos en Corrientes
La estrategia de Karina de ir con candidatos propios fracasó a lo grande. No sumaron ni 10% para gobernador y legisladores locales. El oficialismo provincial de Gustavo Valdés, en cambio, triunfó y garantizó la continuidad con su hermano, Juan Pablo. También se impuso para la Legislatura y en la mayoría de los municipios. El peronismo, segundo.
Corrientes terminó siendo otro golpe para Karina Milei. En medio del escándalo de coimas que la tiene como protagonista y luego de tener que salir corriendo de sus dos últimos actos en la calle, la persona de mayor confianza del Presidente fracasó en su estrategia electoral y su decisión de no negociar con el oficialismo provincial del gobernador Gustavo Valdés, que resultó ganador con más del 51%. La Libertad Avanza fue con candidatos propios y quedó cuarta, muy lejos, de acuerdo al escrutinio de los votos del 70 por ciento.
Hace 12 horas
Por la crisis de Milei, cerraron 14.000 panaderías y la venta bajó un 85%
La producción se redujo a la mitad y el consumo de pan -alimento básico y termómetro de pobreza en muchos países- cayó un 50% en el mismo período.
Por la crisis de Milei, cerraron 14.000 panaderías y la venta bajó un 85%
La recesión económica golpea con fuerza al sector panadero argentino, que atraviesa una de sus peores crisis en décadas. En los últimos 18 meses, cerraron más de 14.000 panaderías en todo el país, según alertó Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires.