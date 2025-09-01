Para el CELS, "el Gobierno va en contra de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a informarse"

Este mediodía, prestadores, personas con discapacidad, familiares y organizaciones del sector se congregaron frente a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en CABA para denunciar un entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios y que, según los manifestantes, ha desencadenado un vaciamiento institucional sin precedentes. La protesta se intensificó tras la filtración de audios atribuidos al ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, que revelan presuntas coimas y negociados que salpican a figuras del entorno presidencial.

Rocío Librandi, prestadora en el área educativa, expresó su preocupación por el cierre de más de 100 centros de integración, lo que dejó a más de 5.000 niños sin terapias y a miles de profesionales sin empleo. “ANDIS sigue cerrando espacios fundamentales. Esta lucha no es solo del sector discapacidad, es una denuncia al sistema político que permite este vaciamiento”, afirmó. Los manifestantes exigieron apoyo de partidos, sindicatos y la sociedad en general para visibilizar el conflicto y frenar el desmantelamiento de políticas públicas esenciales.

Entre los reclamos se destacan la restitución de pensiones no contributivas, la reincorporación de despedidos, la ampliación del cupo laboral para personas con discapacidad y el enjuiciamiento de los funcionarios implicados en la trama de corrupción. También se pidió la aplicación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la creación de una comisión liderada por profesionales y personas con discapacidad para dirigir la agencia. “Basta de violencia económica e infantilización. Somos adultos y exigimos dignidad”, concluyeron los manifestantes.