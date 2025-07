Milei privatiza Enarsa y pone en venta sus acciones

El Gobierno no sólo suele recortar un perfil de la foto para justificar sus aseveraciones en materia económica, sino que, principalmente, oculta otras instantáneas que reflejan el mal desarrollo de la película completa. Este jueves, en la previa a su presentación en la Exposición de La Rural, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “no hay un problema con las reservas” y que el Banco Central “está en una situación sólida, con activos que sobre-respaldan los pasivos que tiene”. Los propios datos de la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili dan cuenta que el neto entre activos y pasivos es (equivalente al tipo de cambio actual) de apenas 23 millones de dólares. Este ajustado desempeño no tiene en cuenta el traspaso de la deuda del Banco Central a manos del Tesoro, los compromisos que asume la entidad por la intervención en el mercado de futuros –que deberá pagar en pesos por el diferencial en caso de que haya una devaluación, algo que ya descuenta el mercado—y la emisión contra tasas de interés, también intervenidas por el equipo económico, que se dispararon frente al desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LeFi) que no logró ser absorbidas por instrumentos del Tesoro.