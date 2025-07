Mientras lanza guiños a Milei, Jorge Macri retoma un clásico “método” en Ciudad

En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó tiempo superar el “duelo” por la derrota en la elección de mayo que relegó al PRO a un tercer lugar. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, reapareció con un guiño a La Libertad Avanza de cara a octubre y apuesta a retomar los encuentros con vecinos que perdieron protagonismo desde la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. “Escucha y respuesta rápida” es la orden que bajó a sus funcionarios para reactivar una gestión golpeada. El ingreso de Ezequiel Sabor, un histórico del PRO y exfuncionario de Mauricio Macri, y la mayor incidencia del dirigente radical Daniel Angelici para tender puentes con ex aliados y el peronismo.

La salida de César “Tuta” Torres de la Secretaría de Gobierno fue la única hasta el momento después de la catástrofe electoral admitida por el propio Macri como un resultado que no se esperaban. Torres tenía entre sus funciones la relación con las comunas y el manejo del territorio. Un hombre muy cercano al alcalde porteño, a quien acompañaba desde sus tiempos en la gestión de Vicente López.

El vínculo con varios de los 15 comuneros no fue el mejor. Entre ellos hay algunos que responden a Larreta, a la legisladora Graciela Ocaña, al radicalismo y hasta a la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio. Con este grupo había roces constantes por el presupuesto. Hay comuneros que acusan de haber sido “el peor funcionario” y de no tener diálogo.“Pasamos de tener reuniones todas las semanas a una cada tres meses. No había control ni seguimiento”, acusó un comunero a El Destape. Desde la sede de Uspallata relativizan esa acusación y apuntaron que el descontento pasaba porque justamente se les “pisó la caja” cuando se movió la administración de los fondos de Gestión Comunal a Espacio Público. “Hasta que llegamos nadie les controlaba la poda ni los metros de vereda que hacían y tenían tareas superpuestas con Espacio Público”, apuntaron. Próximamente, anticiparon, habrá un informe de gestión que evidenciará que durante el paso del saliente funcionario “había un 96% de aprobación” por parte de los vecinos en la atención.

Jorge Macri reapareció esta semana en distintas entrevistas y en ellas reconoció que “el resultado no fue el esperado” y que el mensaje de las urnas lo tomó como “un correctivo”. Su premio consuelo fue que el kirchnerismo, de la mano de Leandro Santoro, quedó segundo. “Siempre festejo eso”, reconoció. Superado el golpe, ahora planea retomar la gestión con el pedido a sus funcionarios de “generar temas” y armar reuniones con vecinos para escuchar los problemas y generar soluciones rápidas. “Entendimos y escuchamos. Ahora a militar fuerte la gestión”, resumieron desde Uspallata. De hecho, ahora todos los días Jorge Macri participa de reuniones con vecinos. Tanto programadas en su agenda con huecos especialmente dejados para tal fin como improvisadas.

Quienes conocen la interna que se vivió los días siguientes a la derrota, revelan que la salida de Torres fue una orden de Mauricio Macri. El ex Presidente está descontento con los resultados y metió mano en la gestión. Tiempo atrás corrió a Néstor Grindetti para empoderar a Gabriel Sánchez Zinny al frente de la Jefatura de Gabinete y todavía mantiene a Fernando de Andreis como asesor en comunicación estratégica del gobierno.

Sabor llega en medio de un reperfilamiento de gestión en torno a escuchar los reclamos del vecino. Los encuentros son una marca registrada del PRO que Rodríguez Larreta profundizó para hacerlos parte de su “método” de gestión en cuanto a la cercanía y la preocupación por el metro cuadrado. Con el recambio de gestión se buscó barrer con cualquier vestigio de larretismo y se abandonaron o se dieron en menor medida las reuniones.

Ahora Sabor, exsecretario de Trabajo de Jorge Triaca y exembajador en México, tiene la tarea de retomar el vínculo con comuneros y vecinos. “Hay que volver a sacar el Gabinete a la calle”, fue una orden de Macri semanas atrás en una reunión de Gabinete ampliado.

Sabor tiene buen diálogo con Sánchez Zinny y con Angelici, el operador radical que cobró mayor protagonismo en los últimos meses. Participa de reuniones con Jorge Macri y hasta hay quienes deslizan que muchas consultas de decisiones de gestión son validadas por él también. Por su rol y experiencia, Angelici tiene vínculos con el también radical Emiliano Yacobitti y el peronista Juan Manuel Olmos.

Clave serán esos puentes para la Legislatura que se viene, donde el peronismo-kirchnerismo tendrá más bancas y al PRO se le complicará encontrar socios para imponer agenda. La semana pasada, a instancias de proyectos de Unión por la Patria y Confianza Pública, pero también con aportes del Consejo Económico y Social de la Ciudad, se aprobó que jubilados residentes porteños que cobren hasta 2,5 jubilaciones mínimas viajen gratis en subte. Se trató de una sesión especial convocada por la oposición, entre ellos el peronismo y el larretismo, y a la que el oficialismo no le quedó margen para oponerse y sumó votos positivos a la iniciativa pese a rechazarla en su origen.

Pero la tarea del empresario del juego también tiene como fin la de ser un puente con Casa Rosada. De cara a las elecciones nacionales que se avecinan, Jorge Macri se refirió a la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza para octubre: “No lo descarto y es algo que hay que hablar entre partidos y con Mauricio Macri. Hay que evaluarlo".

Todavía no hubo una expresión pública por parte del gobierno nacional, pero cerca de Karina Milei desestiman de momento que haya un entendimiento. Será importante saber qué ocurrirá este sábado en La Rural cuando Milei y Macri vuelvan a compartir un espacio público como fue en el Tedeum del 25 de Mayo. Ese día, en la Catedral Metropolitana, el Presidente lo esquivó y no lo saludó. Es una incógnita si Presidencia los ubicará cerca como indica el protocolo y como ocurrió el año pasado.

El 7 de agosto cierran los frentes y crecen las especulaciones sobre lo que ocurrirá en la Ciudad de Buenos Aires respecto de si La Libertad Avanza volverá a enfrentar al PRO o decidirá compartir un frente como en la provincia de Buenos Aires o como ocurrirá próximamente con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. La elección que Javier y Karina Milei tenían que ganar la ganaron y fue el 18 de mayo para demostrar que solos pueden ganar en territorio porteño y que la marca libertaria ya sola es sinónimo de antikirchnerismo. ¿Repetirán la estrategia?