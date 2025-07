Larreta debutó como oposición de un Jorge Macri que corrió a un funcionario clave

Viejos tiempos: Rodríguez Larreta y Macri pasaron de aliados a opositores.

A más de un mes de la dura derrota en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri mueve fichas en su Gabinete y analiza movimientos para definir el nuevo rumbo de una gestión que quedó golpeada. Un hombre de su riñón dejará un cargo clave para dar un gesto a aliados con los que el Jefe de Gobierno deberá revincularse para lo que le queda de gobierno. Con el que no hay diálogo es con Horacio Rodríguez Larreta, quien con la mira en el 2027 oficializó con Graciela Ocaña en la Legislatura un interbloque de cinco legisladores.

Aún sin estar oficializado, El Destape pudo confirmar que César “Tuta” Torres dejará la Secretaría de Gobierno. Se trata de un funcionario que forma parte de la mesa chica del alcalde porteño desde sus tiempos como intendente de Vicente López y cuando cruzó la General Paz para sumarse al entonces gobierno de Larreta. A lo formal de su función, que era la relación con los comuneros, se le sumaba el rol más político como armador y el vínculo con otros partidos. Su reemplazo aún no está cerrado, pero el nombre que gana más fuerza por estas horas es el de Ezequiel Sabor, actual jefe de asesores de la Ciudad. Recientemente dejó su cargo en el directorio del Banco Ciudad.

Según reconstruyó este medio, Torres fue el único funcionario que presentó su renuncia a Macri el 19 de mayo, un día después de que el PRO quedará tercero. Aunque su salida puede ser leída como un gesto político para revincularse con aliados, como el radical Daniel "Tano" Angelici, en Uspallata no se le adjudica la derrota a Torres y deslizan que hay intención de que continúe en la gestión desde otro rol. Entre quienes frecuentan al Jefe de Gobierno apuntan la necedad de “oxigenar” el gobierno y hubo voces que sugerían que debía haber cambios rápidos. De hecho, un ministro le sugirió al Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, que pidiera las renuncias de todos los funcionarios aunque eso no ocurrió.

En las últimas horas también se supo que se corrió de la Subsecretaria de Discapacidad a Paola Jelonche y en su lugar pasará a estar Sofía Torroba. Fuentes del gobierno porteño al tanto de ese cambio expusieron el malestar que hay al respecto ya que argumentan que Jelonche, abogada diplomada por la OEA en Liderazgo en Inclusión Social y Derechos Humanos, será reemplazada por una politóloga sin antecedentes en el área. "Reemplazan a una técnica por una política", aseguraron.

Un Gabinete cuya estructura podría sufrir más cambios próximamente. Aunque circuló que el Ministerio de Desarrollo Económico podría ser suprimido, esa idea todavía está puesta en remojo. Allí está Hernán Lombardi, quien en diciembre debe asumir su banca como legislador.

El PRO puso en juego solo cuatro bancas en estos comicios, de las cuales dos responden a Larreta. Pese al desastroso resultado, conquistaron cinco bancas por lo que el resultado neto es positivo. En esa lista figuraban dos nombres cercanos al operador radical Angelici: su sobrina Lucía Braccia y el ex integrante del Grupo Sushi de Antonito de la Rúa, Lautaro García Batallán. En Uspallata echan por tierra la versión sobre un posible acuerdo para que ellos asuman sus bancas para que el binguero no pierda tanto terreno. Ocuparon los puestos ocho y nueve en las listas por lo que deberían renunciar varios, entre ellos Waldo Wolff que no consiguió siquiera ingresar. “Es caro todo eso”, soltó un armador de Macri.

Internamente, en Uspallata hay malestar con el trabajo de algunas carteras aunque no creen que se solucione con el cambio de nombres solamente sino con cambios en las estructuras. Por estas horas se habla de continuar suprimiendo subsecretarías y direcciones con funciones similares y otra definición que se escuchó es que se apunta a “abrir el gobierno”.

Esa apertura tiene límites y son casualmente quienes hasta hoy estaban en el propio bloque amarillo. Emmanuel Ferrario y Claudio Romero confirmaron la ruptura y pasaron a conformar el bloque Volver al Futuro, que a su vez integrará con Confianza Pública el interbloque Volvamos Buenos Aires, el nombre del espacio que encabezó Horacio Rodríguez Larreta en los últimos comicios. Está integrado por cinco legisladores en total (a los ya nombrados se les suman Graciela Ocaña, Sebastián Nagata y Sol Méndez) y desde diciembre mantendrá la misma composición aunque con Larreta en sus filas.

El nuevo interbloque Volvamos Buenos Aires tendrá a Rodríguez Larreta desde diciembre.

El larretismo está convencido de que Jorge Macri no quiere saber nada con su ex jefe. “Nos odian”, confiaron. En Uspallata niegan eso y apelan al ninguneo con cierta ironía al hablar de Larreta. “Indiferencia total y solo le deseamos que sea un buen legislador”, admitieron.

Volvamos Buenos Aires debutó este martes en una sesión especial a la que asistió Sánchez Zinny para rendir un informe de gestión. Ocaña y Ferrario se posicionaron como opositores claros, con objeciones y reclamos sobre la gestión.

Ferrario arrancó con los tapones de punta su exposición. Tras escuchar al funcionario, afirmó como si pareciera un opositor desde el 10 de diciembre de 2023: “Reconfirmo que la gestión no tiene ni visión, ni norte, ni método”. Y dando a entender que no ve margen de que Macri pueda ser reelecto, se preguntó: “¿Qué ciudad se imaginan que nos van a dejar a los porteños en 2027?”.

Tanto Ferrario como Ocaña se centraron en exponer que Macri no tiene un plan y que no hay cambios a la vista desde la derrota. “No hay resultados, no hay respuestas y no hay ideas nuevas”, soltó Ferrario. La líder de Confianza Pública, por su parte, hizo hincapié en marcar la falta de higiene en las calles, por lo que preguntó sobre multas a las empresas concesionarias bajo el argumento de “incumplimiento de contrato”, y en la fuga de presos. “La gente quiere ver policías, pero los tenemos cuidando a los presos y no a los vecinos”, reprochó.

El trabajo del larretismo, según supo este medio, será impulsar proyectos como la implementación de la modalidad bilingüe y la doble jornada de escolaridad obligatoria en todos los establecimientos y el pase libre en el subte para jubilados que cobren el haber mínimo. En cuanto al posicionamiento al momento de votar anticipan que no serán opositores férreos sino que trabajarán proyecto por proyecto.

Un ejemplo de ello es la baja de impuestos agresiva que promueve el oficialismo y a la cual no se oponen, aunque proponen que sea “mejor focalizada” y que la misma atienda reclamos de ciertos sectores como centros de jubilados.“Aprobaremos todo lo que creamos bueno para la Ciudad”, aclararon.

Del lado de Ocaña se suman en ese sentido y anticiparon que el perfil de Confianza Pública será como el que mantuvo hasta acá. “Vamos a señalar y criticar los errores del gobierno y garantizar la gobernabilidad porque no somos golpista”, avisaron. Ocaña tiene intenciones de volver al Congreso y en las elecciones de octubre analiza presentarse como candidata a senadora.

De todos modos, se esperan cruces impensados hasta hace poco. Un adelanto de ellos se vio entre Ocaña y la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio. La ex ministra de Salud nacional se extendió más allá del tiempo reglamentario en su exposición y Muzzio le llamó la atención. “Se excedió”, le marcó al señalar que le concedió unos minutos más como al resto. “No es nada especial con usted”, explicó Muzzio a lo que Ocaña respondió: “No le creo”.