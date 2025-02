El plan de ajuste que puso en marcha el presidente Javier Milei marcó la suspensión de las obras de mantenimiento en vías clave para el transporte de cargas y pasajeros. En este marco, la provincia de Santa Fe registró una gran cantidad de muertes durante al año pasado como consecuencia de los accidentes de tránsito en las rutas nacionales.

A pesar de que el gobernador Maximiliano Pullaro, le facilitó los votos de sus legisladores al Gobierno nacional para la aprobación de la Ley Bases y también firmó el Pacto de Mayo, Milei no envió los recursos recortados durante 2024. Esto se tradujo en una importante desidia y provocó una gran cantidad de choques que terminaron en tragedias.

Este miércoles, los ministros santafesinos de Obras Públicas, Lisandro Enrico, de Economía, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se reunieron con autoridades del Ejecutivo nacional para insistir con el estado de las rutas nacionales que atraviesan la bota santafesina. “Una de esas soluciones es que las rutas pasen a la provincia para hacer las reparaciones necesarias”, reiteró por enésima vez Enrico, al recordar que se trató de la decimotercera reunión que tienen por el mismo tema con funcionarios de la Casa Rosada. Y destacó: “La falta de inversión de Nación en las rutas pone en riesgo la vida de los santafesinos”.

Luego del encuentro, Enrico explicó que "la demora y la falta de inversión" es sumamente "peligroso para el interior del país". "Solicitamos, como el año pasado, que se cumplan los compromisos de reparación de rutas, caso contrario, el Gobierno de Santa Fe está dispuesto a tomar rutas nacionales para hacer un esquema y pasarlas a la provincia", señaló.

"Reiteramos planteos concretos de reparaciones de rutas que se comprometieron a realizar en la Ruta 33, la Ruta 11 y la Ruta 178. La respuesta fue que no tienen fondos y que no la van a hacer, lo cual es una mala noticia porque son rutas que están en muy mal estado, junto con otras. No tuvimos respuesta. Vamos a seguir insistiendo y reclamando hasta que empiecen a hacer reparaciones y mantenimiento de rutas nacionales, que son las que le corresponden al presidente Milei", enfatizó el ministro de Obras Públicas.

En ese punto, el ministro ejemplificó que "hoy estaba un equipo de Vialidad Provincial en el medio de una ruta nacional arreglando los cruces de ferrocarril porque la gente rompe las cubiertas. El gobierno del presidente Milei no puede decir que no le interesa la obra pública porque está jugando con la vida de la gente. Por eso somos la provincia que más presiona, que más reclama y lo vamos a seguir haciendo".

"Queremos eso para las rutas nacionales, una solución de fondo, no un pobrismo vial de reparar un pocito. Una de esas soluciones es que las rutas pasen a la provincia para hacer las reparaciones a través de un sistema de participación privada", aseguró.

El ministro Lisandro Enrico aseguró que la respuesta del Gobierno nacional "fue que no tienen fondos" para infraestructura.

Santa Fe: las promesas de Milei no se materializan y los accidentes fatales aumentan

El mandatario radical firmó en junio pasado un acuerdo con el jefe de Gabinete de Nación, Guillermo Francos, que establece la continuidad de las obras públicas en su territorio. Mientras que, a fines de diciembre pasado, la administración de La Libertad Avanza (LLA) aprobó la ejecución de 10 obras públicas de infraestructura con una inversión superior a $85 mil millones, entre las que se incluyen las rutas nacionales N°11, 33 y 178. Sin embargo, las promesas todavía no se materializaron.

Como consecuencia, aumentó el número de siniestralidad durante 2024, algo que Enrico sostuvo que "se percibe y se nota". Según un informe del Observatorio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), el año pasado se registraron al menos 60 fallecidos en accidentes viales ocurridos en territorio santafesino. De acuerdo a la información del medio AIRE de Santa Fe, al menos 23 personas murieron en la 34, mientras que 12 fallecieron en la 11 por accidentes viales.

En ese contexto preocupante, el Gobierno nacional anunció el inicio del proceso para privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, con el clásico argumento de "reducir el gasto público". Enrico se mostró a favor del Decreto 28/2025, aunque cruzó al libertario: "Esto que están haciendo está bien, ya que si el presidente Milei cobra impuestos y no aporta para reparar rutas, por lo menos que haga algún privado, que establezca un peaje, analice si le conviene la ecuación económica y haga un mantenimiento", apuntó el funcionario santafesino en diálogo con El Destape hace algunas semanas.