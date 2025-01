Enrico cruzó a Adorni por desconocer el mal estado de las rutas nacionales: "No tiene registro de lo que pasa en el interior"

En el marco de la crítica situación que atraviesan las rutas nacionales, deterioradas por falta de obras de mantenimiento por disposición del presidente Javier Milei, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, cruzó al vocero presidencial, Manuel Adorni, tras señalar que el Ejecutivo no tiene "ningún tipo de preocupación" sobre el estado de las rutas y afirmó que "no tiene registro de lo que pasa en el interior" del país.

Pese a que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le facilitó los votos de sus legisladores al Gobierno nacional para la aprobación de la Ley Bases y también firmó el Pacto de Mayo, Milei no envió los recursos recortados durante 2024. Esto se tradujo en una importante desidia en cuanto a infraestructura: el grave deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos que generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones.

Durante una conferencia de prensa realizada a mediados de diciembre, Adorni le restó importancia a la serie de muertes consecuencia del abandono del jefe de Estado. Consultado por un periodista de Mendoza por la situación actual de la Ruta Nacional N° 7, el vocero contestó: “Respecto a la prioridad de las obras, me preguntás sobre obras puntuales que, la verdad, desconozco cuál es el estado puntual de cada una, a quién pertenecen y quién es el responsable”, dijo.

En diálogo con El Destape AM 1070, Enrico se refirió a las declaraciones del portavoz y cruzó al Gobierno nacional: "Evidentemente, no recorren, no ven o no saben. Creemos que no tienen intención ni un plan de atención", afirmó el ministro santafesino. En ese sentido, dijo que "las rutas están en un nivel de rotura muy importante" y reveló que se está "rompiendo la base consolidada de los paquetes estructurales de rutas".

Además planteó que "la realidad es dramática", ya que "la gente vive estresada, andar en una ruta nacional que no hay quien corte el pasto, que tiene pozos, es muy inseguro". "Hay que invertir en esto", advirtió y planteó que Santa Fe "es una provincia que paga muchísimo dinero en retenciones, por eso necesita mínimamente que, por lo menos, reparen la ruta".

Desidia de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe: Enrico se mostró a favor de la privatización

Enrico resaltó la importancia de las rutas santafesinas al asegurar que "tienen mucho peso porque pasan todos los camiones del país" por allí. En declaraciones para El Destape, el ministro de Obras Públicas santafesino afirmó que parece que "no existe la necesidad de reparar rutas" por parte de Nación. Pese a la falta de respuestas, el gobernador Pullaro mantiene una relación de diálogo con el presidente Milei.

El mandatario radical firmó en junio pasado un acuerdo con el jefe de Gabinete de Nación, Guillermo Francos, que establece la continuidad de las obras públicas en su territorio. Mientras que, a fines de diciembre pasado, la administración de La Libertad Avanza (LLA) aprobó la ejecución de 10 obras públicas de infraestructura con una inversión superior a $85 mil millones, entre las que se incluyen las rutas nacionales N°11, 33 y 178. Sin embargo, las promesas todavía no se materializaron.

Como consecuencia, aumentó el número de siniestralidad durante 2024, algo que Enrico sostuvo que "se percibe y se nota". Según un informe del Observatorio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), el año pasado se registraron al menos 60 fallecidos en accidentes viales ocurridos en territorio santafesino. De acuerdo a la información del medio AIRE de Santa Fe, al menos 23 personas murieron en la 34, mientras que 12 fallecieron en la 11 por accidentes viales.

En ese contexto preocupante, el Gobierno nacional anunció el inicio del proceso para privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, con el clásico argumento de "reducir el gasto público". Enrico se mostró a favor del Decreto 28/2025, aunque cruzó al libertario: "Esto que están haciendo está bien, ya que si el presidente Milei cobra impuestos y no aporta para reparar rutas, por lo menos que haga algún privado, que establezca un peaje, analice si le conviene la ecuación económica y haga un mantenimiento", apuntó.