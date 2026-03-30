Tras el ataque en Santa Fe, desde el massismo apuntaron contra la ausencia de políticas nacionales de prevención

Tras la conmoción por el ataque de un joven de 15 años en San Cristóbal de Santa Fe, quién ingresó a una escuela y disparó a una escopeta, desde la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires analizaron la responsabilidad del Estado nacional y provincial de Santa Fe frente al acto que se cobró la vida de un adolescente de tan solo 13 años. "Encima estamos frente a un Gobierno nacional que quiere legitimar el uso de armas", sentenciaron mientras informaron que el Poder Legislativo bonaerense está en pleno tratamiento de la Ley de Contextualización Emocional adolescente.

"No podemos seguir mirando para otro lado. Hay que ver si el Estado está presente, y cuanto está dispuesto a poner de sus recursos", detalló a El Destape la diputada provincial por el bloque Fuerza Patria, Luciana Padulo. En este sentido, la legisladora detalló la crisis sobre la emergencia que viven los adolescentes respecto al aumento en la tasa de suicidios en donde se transformó la segunda causa de muerte en varones entre 14 y 19 años, y la primera en mujeres.

En este mismos sentido detalló las características de su proyecto que busca realizar una modificación en la Ley de Educación Provincial para incorporar y brindar atención primaria de la salud con enfoque preventivo en un contexto de "una sociedad cada vez más individualizante". El objetivo del proyecto es encontrar un espacio de contención en las propias instituciones educativas para poder detectar e intervenir con herramientas para la prevención de violencias, bullying y situaciones particulares.

En este mismo sentido, la también psicóloga y referente en educación del Frente Renovador detalló sobre las particularidades de la ciudad de Santa Fe como consecuencia de las políticas nacionales y provinciales. "San Cristobal está atravesado por las políticas económicas que vive el país: un pueblo atravesado que vivió históricamente de un ferrocarril y hoy está muerto. El bullying también habla de esa soledad", exclamó la referente en salud mental. En este mismo sentido, destacó los procesos políticos y sociales en el que "está inmersa la sociedad en donde todo es un algoritmo y te aleja de lo comunitario y lo social".

Para finalizar, la diputada provincial puntualizó sobre el único proyecto que lanzó el Gobierno libertario para los adolescentes en Argentina: "El Régimen Penal Juvenil no es respuesta del estado, es quitarse el problema de encima. Si el Estado quiere de verdad encaminar una modificación de la penalidad de los adolescentes, tiene que desarrollar una estructura estatal que los contenga. Porque así los chicos salen peor".

El caso de Santa Fe

Un trágico hecho conmocionó a la localidad de San Cristóbal, cuando un adolescente de 15 años ingresó armado con una escopeta a una escuela y efectuó un disparo que terminó con la vida de un compañero de 13 años. El episodio ocurrió dentro del establecimiento educativo lo que generó una profunda consternación en la comunidad, entre estudiantes, docentes y familias.

Tras el ataque, intervino la Policía y la Justicia de la provincia de Santa Fe, que investiga las circunstancias en las que el joven accedió al arma y cómo se desarrollaron los hechos. El caso reavivó el debate sobre la violencia en ámbitos escolares, el acceso a armas y el rol del Estado en la prevención y contención de situaciones que involucran a adolescentes.