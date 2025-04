Apuntan contra Pullaro por el acuerdo para la fecha de la Convención: “Son una escribanía”

Tras la conformación de la asamblea de convencionales que debatirán y redactarán la nueva Carta Magna de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro habría convocado para el lunes próximo a los referentes que encabezaron las listas de constituyentes. Sin embargo, desde “Somos Vida”’como también del sector de Marcelo Lewandowski aseguraron que el mandatario provincial no convocó al debate. Afirmaron que “no hubo un mail oficial” ni convocatoria a los equipos.

Según La Capital, el oficialismo provincial busca avanzar en la fecha de la asamblea constituyente, entre julio y agosto. En este marco, durante la próxima semana, el mandatario convocará a Juan Monteverde, Nicolás Mayoraz y Marcelo Lewandowski, para reunirse por separado. Luego, la ciudad de Santa Fe, buscará reunirse con Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien sumó tres convencionales con su lista del Frente de la Esperanza.

Granata desmintió a Pullaro

En este marco, Amalia Granata, quien encabezó la lista de Somos Vida, que obtuvo siete convencionales, disparó contra Pullaro y lo desmintió. “No me convocaron ni me llamó nadie. A lo mejor tienen otro número”, apuntó la diputada provincial en diálogo con La Capital. De esta manera, negó la versión de que desde la Casa Gris el gobernador la había llamado y que ella no atendió el teléfono.

“No hubo nada. Tampoco un mail oficial. Ni a mí ni a nadie de mi equipo lo llamaron. Tampoco a los convencionales de mi lista”, agregó Granata que al referirse a la posibilidad de que la asamblea constituyente debata entre julio y agosto, lanzó: “Que hagan lo que quieran, como siempre hacen ellos. Este gobierno nunca escucha, son una escribanía. Que me pregunten lo que pienso es la nada misma”.

En esta línea, del sector de Lewandowski sostuvieron que el senador aceptaría el convite de Pullaro, pero le llegó la notificación oficial. “Se enteró por la prensa”, aseguraron al mismo medio. Lewandowski evitó referirse a la fecha del inicio de la Convención. “Primero escuchará qué plantea el gobernador”, insistieron en la vocería del líder de Activemos.

Pullaro ganó, pero perdió más de la mitad de los votos que consiguió en 2023

Con la participación electoral más baja desde 1983, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ganó con claridad la elección de convencionales constituyentes por distrito único, con una diferencia cercana a los 20 puntos sobre el segundo lugar. Otro dato que dejó la jornada fue que Pullaro perdió casi 550 mil votos a comparación del 2023.

No obstante, su cosecha equivalente a poco menos del 35 por ciento de los votos no le alcanza para tener mayoría propia en el cuerpo que reformará la Constitución provincial, pero la cantidad de bancas que obtuvo Unidos para Cambiar Santa Fe lo coloca en una posición muy sólida para controlar el futuro de la nueva Carta Magna.

La dispersión de las oposiciones evidencia una radiografía de la época y abre el panorama a futuro. Esta radiografía opositora tuvo mucho que ver con lo parejos que quedaron entre sí sus perseguidores: el peronismo llegó dividido y aún así logró colarse en segundo lugar: el concejal rosarino Juan Monteverde, quien lidera la lista de Más para Santa Fe, obtuvo el 15,15% del total, equivalente a 212.162 votos. Con un Partido Justicialista que presenta un déficit de representación, Monteverde logró unir a gran parte del PJ a nivel provincial y busca consolidar una oposición que le haga frente a Unidos, espacio liderado por el radicalismo y que también integran el PRO y el socialismo.

En tanto, el debut de La Libertad Avanza (LLA) en territorio santafesino con sello propio no fue el esperado por el presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La hermana del jefe de Estado busca trasladar las ideas libertarias a la provincia y eligió al diputado nacional Nicolás Mayoraz para encabezar la lista.

En lo que muchos analistas consideran el primer test electoral de la gestión libertaria, el oficialismo nacional no logró capitalizar apoyo en las urnas. Si bien Mayoraz logró escalar y posicionarse como la tercera fuerza con el 14,11%, equivalente a 197.509 votos, quedó muy debajo de Pullaro y de las expectativas planteadas durante la campaña. En las peleas departamentales, LLA tuvo su gran alegría con el triunfo de Juan Pedro Aleart en Rosario, a la que se sumó en Belgrano Javier Meyer.

El cuarto lugar fue para la diputada provincial y representante del espacio Somos Vida y Libertad, Amalia Granata, quien llegó al 12,35% traducidos en 172.864 votos. Mientras que el senador nacional y candidato a constituyente por Activemos, Marcelo Lewandowski, decidió abrirse del PJ provincial y quedó en quinto lugar con el 8,44%, al obtener 118.207 votos.

La baja participación dificultó a las fuerzas chicas el objetivo de alcanzar el piso del 2,5% del padrón (algo más de 70 mil votos) que la ley de necesidad de la reforma impuso para llegar a la Constituyente. Solo la boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras pasó esa barrera y, con el 5,6 por ciento, entraría con dos convencionales más, justos lo que les falta a Pullaro para la mayoría propia. Quedaron afuera, entre otros, Roberto Sukerman (Partido Pais) y Claudia Balagué (Frente Amplio por la Soberanía). En tanto, también se realizaron las PASO que determinaron quiénes serán los candidatos a intendentes, concejales y comunales que competirán el 29 de junio.

Aunque los comicios se desarrollaron con normalidad, la menor concurrencia en comparación con elecciones previas, especialmente en las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe, generó incertidumbre sobre la legitimidad y el nivel de apoyo popular al proceso de reforma constitucional.

Si bien Pullaro logró un triunfo, su electorado disminuyó considerablemente si se compara con septiembre de 2023. En esta oportunidad cosechó 482.562 votos, mientras que en la elección que lo consagró como gobernador obtuvo el 55,71% de los sufragios y logró el acompañamiento de 1.031.964 santafesinos. Una caída del 53% en dos años.

Sin embargo, la votación de escasa visibilidad que se produjo este domingo 13 de abril, marca un panorama diferente para el mandatario radical. En la histórica jornada que determinó la conformación de un cuerpo que reforme la Constitución, Pullaro obtuvo 484.562 votos, representado por un 34,61% del total. Si bien cada elección presenta una importancia diferente, el mandatario radical tuvo un apoyo considerablemente menor: sufrió la pérdida de 20 puntos y 547.402 votos en relación con la última elección que disputó.