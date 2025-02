A horas de la primera reunión paritaria del año, docentes le exigirán a Pullaro cuatro puntos clave: cuáles son

Luego de un 2024 en el que el gobierno de Maximiliano Pullaro pulverizó el salario y vulneró derechos de los docentes, este jueves se realizará la primera reunión paritaria del año. La convocatoria tiene como objetivo definir los incrementos salariales y las condiciones laborales, en un contexto donde los gremios reclaman recuperar el poder adquisitivo perdido durante 2024.

La paritaria docente es especialmente relevante debido a su impacto en el inicio del ciclo lectivo 2025, previsto para el 25 de febrero. Desde el gremio de docentes públicos Amsafé, el gremio que representa a los docentes santafesinos, exigieron “una propuesta que contemple la recuperación del poder adquisitivo del salario, como así también mejoras de las condiciones laborales para enseñar y aprender”.

De esta manera, indicaron que hay cuatro puntos a discutir durante las paritarias: el salario, la extensión horaria, el concurso de ascenso en cargos directivos y la continuidad de las carreras terciarias. En diálogo con El Destape, el secretario general del gremio de docentes públicos, Rodrigo Alonso, aseguró que el conjunto de trabajadores solicitará "la recuperación del poder adquisitivo, tanto para activos como para jubilados".

"Al salario hay que discutirlo para tener una recuperación del poder adquisitivo. Nuestra mirada difiere con la de los funcionarios que sostienen que el salario le ganó a la inflación", afirmó el gremialista. Mientras el gobierno provincial sostiene que los incrementos salariales del año pasado superaron la inflación, que alcanzó el 115%, los sindicatos argumentan que los ingresos de los trabajadores estatales perdieron poder adquisitivo en relación con el aumento de los precios al consumidor.

Desde la llegada de Pullaro al poder, el poder adquisitivo de los docentes cayó considerablemente. Según dio a conocer el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través del área de Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE), un maestro santafesino de grado con 10 años de antigüedad percibió en septiembre de 2024 un sueldo de $800.144. Se encuentra por detrás de CABA, Córdoba, Salta, Chaco, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Paritarias 2025: cuáles son los reclamos de los docentes santafesinos

Otro punto a tratar por parte de Amsafé es la extensión horaria. A comienzos de enero, el Ejecutivo provincial confirmó que implementará una hora más de clase en el nivel primario de manera obligatoria en todas las escuelas de la provincia “ingresando un rato antes y saliendo una hora después”.

Cuando la iniciativa fue lanzada en noviembre pasado, los docentes titulares e interinos del cargo de Maestro de Grado de las escuelas primarias tenían la opción de inscribirse y recibir el suplemento mensual remunerativo por la extensión de su carga horaria. No obstante, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, anunció que, de cara a este año, "la hora más es una política a sostener". Ante la iniciativa, Alonso no tardó en responder y manifestó que los docentes necesitan "garantías en la extensión horaria que proteja a los trabajadores de la educación" y asegure "previsibilidad para que no sufran ninguna pérdida de derechos".

Asimismo, el dirigente gremial señaló que buscarán "fechas concretas sobre el concurso de ascensos a cargos directivos y lograr garantías para que los institutos superiores ante la reforma nacional no sufran cierre de carreras ni eliminen ningún derecho". Hace algunos días, desde la entidad gremial apuntaron contra la reforma previsional que impulsó Pullaro, por la que los maestros protestaron durante y posterior a su sanción. Desde Amsafé afirmaron que esta modificación "viene a lesionar muchísimo el poder adquisitivo de nuestros jubilados".

"Encima que los jubilados casi que no están teniendo aumentos salariales, que se cobran a los sesenta días, ese aumento, que era de un 2 o 3 %, se lo retuvieron por aporte solidario a la caja previsional", indicaron sobre la reforma, que definieron como "inconstitucional" y por la que presentaron recursos de amparo.

Además de los docentes, los empleados públicos y los profesionales de la salud también buscan recuperar el poder adquisitivo perdido. UPCN y ATE, los principales gremios del sector estatal, manifestaron su preocupación por la pérdida de ingresos y esperan que las negociaciones permitan alcanzar acuerdos satisfactorios.